Người nước ngoài muốn bán nhà tại Việt Nam cần lưu ý điều gì? 05/10/2025 09:36

(PLO)- Nếu người nước ngoài chuyển nhượng nhà ở cho công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì quyền sở hữu trở thành ổn định, lâu dài theo quy định pháp luật.

Nhằm thu hút dòng vốn đầu tư từ nước ngoài, tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài đến sinh sống, làm việc tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản theo hướng hội nhập quốc tế, Luật Nhà ở 2023 đã bổ sung nhiều quy định cởi mở hơn liên quan đến việc người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Vậy trường hợp người nước ngoài muốn bán lại nhà để đầu tư mới sau một thời gian sở hữu thì cần lưu ý điều gì?

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, luật sư Ngô Minh Trực (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết:

Cá nhân nước ngoài (người nước ngoài) được sở hữu nhà ở tại Việt Nam là người nước ngoài được phép nhập cảnh Việt Nam; không thuộc trường hợp được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Luật sư Ngô Minh Trực

Người nước ngoài được sở hữu nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại Điều 17 Luật Nhà ở 2023, trừ dự án thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc sở hữu bao gồm cả căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ thông qua các hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh….

Người nước ngoài có quyền của chủ sở hữu đối với nhà ở như công dân Việt Nam nhưng phải tuân thủ một số quy định riêng. Trong đó cần chú ý người nước ngoài được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong giao dịch mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở nhưng không quá 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và được gia hạn một lần với thời hạn không quá 50 năm nếu có nhu cầu. Thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận.

Trước khi hết thời hạn sở hữu nhà ở theo quy định của Luật này, chủ sở hữu có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyền tặng cho hoặc bán nhà ở này cho đối tượng thuộc trường hợp được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; nếu quá thời hạn được sở hữu nhà ở mà chủ sở hữu không bán, tặng cho thì nhà ở đó thuộc tài sản công.

Người nước ngoài có quyền của chủ sở hữu đối với nhà ở như công dân Việt Nam nhưng phải tuân thủ một số quy định riêng. Ảnh minh họa: NGUYỄN CHÍNH

Do đó, trong thời hạn sở hữu hợp pháp, người nước ngoài có quyền chuyển nhượng lại căn nhà đó cho người khác. Tuy nhiên cần lưu ý:

Trường hợp người này bán cho người nước ngoài khác (thuộc trường hợp được sở hữu nhà ở tại Việt Nam) thì bên mua chỉ được sở hữu trong thời gian còn lại của Giấy chứng nhận.

Trường hợp người này bán cho công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì quyền sở hữu trở thành ổn định, lâu dài theo quy định pháp luật.

Một lưu ý đối với các trường hợp người nước ngoài không được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở theo Điều 22 Luật Nhà ở 2023 như được tặng cho hoặc được thừa kế nhà ở không thuộc trường hợp được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; cá nhân không còn được phép nhập cảnh vào Việt Nam;…Dù không được cấp giấy chứng nhận nhưng họ vẫn được quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác đang cư trú, hoạt động tại Việt Nam bán hoặc tặng cho nhà ở theo quy định, họ sẽ được hưởng giá trị tương ứng với phần tài sản đó.