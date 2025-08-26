Người phụ nữ lừa lấy xấp vé số của bé trai bán dạo bên đường 26/08/2025 15:43

(PLO)- Người phụ nữ lừa lấy xấp vé số của một bé trai bán dạo bên đường rồi mang đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 26-8, Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã lập hồ sơ để chuyển lên cơ quan CSĐT công an tỉnh để tiếp tục xử lý đối với Kiều Thị Yến (50 tuổi, thường trú xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) có hành vi lừa lấy vé số của một đứa trẻ.

Trước đó, sáng 22-8, công an xã Long Thành nhận được tin báo về việc cháu N (11 tuổi) bị một người phụ nữ đi xe máy lấy 50 tờ vé số khi đang bán tại khu vực ngã tư Kim Sơn (ấp Phước Thuận, xã Long Thành) rồi phóng xe bỏ đi.

Kiều Thị Yến bị công an bắt giữ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Thành đã nhanh chóng điều tra và xác định Kiều Thị Yến là người lấy vé số của cháu N nên đưa người phụ nữ này về trụ sở làm việc.

Tại đây Yến do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số của những người bán dạo để bán lấy tiền. Khi đi đến khu vực ngã tư Kim Sơn, thấy cháu bé bán vé số một mình nên đã giả vờ hỏi mua 50 tờ rồi vờ, nói “đi lấy tiền trả” để chiếm đoạt. Yến mang bán số vé này được 450.000 đồng thì bị công an bắt giữ.