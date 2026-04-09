Nhận định của TAND tỉnh Khánh Hòa về việc tòa hình sự không có thẩm quyền hủy sổ hồng 09/04/2026 09:57

(PLO)- TAND tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc thu hồi đất, sổ hồng đã cấp không thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của tòa án trong vụ án hình sự.

TAND tỉnh Khánh Hòa đã công bố bản án hình sự phúc thẩm vụ án vi phạm quản lý đất đai xảy ra tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa.

Một trong các thửa đất đang được người dân sử dụng nuôi trồng thủy sản. Ảnh: H.N

Đây là vụ án có nhiều quan điểm trái chiều sau khi TAND khu vực 4 – Khánh Hòa xét xử sơ thẩm đã tuyên hủy năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng), trả lại các thửa đất cho Nhà nước.

Theo bản án phúc thẩm, tòa cấp phúc thẩm xét thấy, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra có cơ sở xác định việc cấp sổ hồng đối với năm thửa đất là không đúng quy định pháp luật.

Việc cấp các sổ hồng có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo, được xác lập trên cơ sở tài liệu không hợp pháp.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm nhận định tòa cấp sơ thẩm đã căn cứ vào Điều 152 Luật Đất đai 2024 để xử lý vật chứng trong vụ án hình sự và đã tuyên hủy các sổ hồng, buộc trả lại đất cho Nhà nước là không phù hợp với quy định xử lý vật chứng trong vụ án hình sự.

Tòa án cấp phúc thẩm nhận thấy việc thu hồi đất và thu hồi sổ hồng đã cấp là hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai, không thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của tòa án trong vụ án hình sự.

Bản án phúc thẩm nêu theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, đối với vật, tiền liên quan đến hành vi phạm tội, tòa án có trách nhiệm xem xét xử lý nhằm khắc phục hậu quả do tội phạm gây ra.

Do đó, đối với quyền sử dụng đất trong vụ án này, HĐXX xét thấy cần giao cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, HĐXX phúc thẩm không tuyên hủy các sổ hồng đã cấp và buộc những người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan trả lại đất cho nhà nước.

Từ những nhận định trên, tòa giao cho UBND xã Đại Lãnh thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật để thu hồi và quản lý, sử dụng toàn bộ các phần diện tích đất theo các thửa đất đã được cấp sổ hồng.

Đồng thời, kiến nghị UBND xã Đại Lãnh thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật để thu hồi sổ hồng đã cấp không đúng pháp luật.

Đối với các giao dịch dân sự, tách thửa, hợp thửa và các yêu cầu bồi thường dân sự liên quan đến các thửa đất bị thu hồi của cá nhân có liên quan (nếu có) để khởi kiện thành một vụ án khác nếu các bên có đơn yêu cầu.