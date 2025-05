Nhân sự dự kiến của TAND TP Cần Thơ sau sáp nhập với Sóc Trăng, Hậu Giang 26/05/2025 14:04

Ngày 26-5, tại trụ sở TAND TP Cần Thơ, TAND TP Cần Thơ và hai tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang đã tổ chức hội nghị công tác sáp nhập. Ông Thái Quang Hải – Chánh án TAND TP Cần Thơ chủ trì hội nghị.

Các lãnh đạo chủ chốt của 3 TAND TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang tham gia hội nghị sáp nhập sáng ngày 26-5. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, ông Thái Quang Hải cho biết, sắp tới, cán bộ, lãnh đạo TAND tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang về TP Cần Thơ thì số lượng nhân sự của TAND TP Cần Thơ sau sáp nhập khoảng 150 người.

Hiện đơn vị này cũng đã đang chuẩn bị phòng ốc làm việc và chỗ ở. Dự kiến ban đầu sẽ lấy tạm trụ sở TAND quận Cái Răng, TP Cần Thơ để cải tạo làm nơi ở cho khoảng 50 người. Về việc này, đại diện TAND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị TAND TP Cần Thơ cố gắng để có thêm chỗ ở cho cán bộ tòa án ở hai tỉnh lên Cần Thơ làm việc sau sáp nhập.

Cũng theo ông Hải, liên quan công tác cán bộ, các chánh án đã trao đổi, sau khi sáp nhập, TAND TP Cần Thơ mới sẽ có 3 phòng nghiệp vụ, 4 tòa chuyên trách.

Video: Hội nghị công tác sáp nhập của 3 TAND TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang.

Dự kiến, lãnh đạo Tòa Dân sự và Tòa Hành chính sẽ do cán bộ tòa Hậu Giang đảm trách; Tòa Gia đình và người chưa thành niên, Phòng Thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án sẽ do cán bộ tòa Sóc Trăng đảm trách; Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng và Tòa Hình sự do cán bộ TAND TP Cần Thơ đảm trách.

Hiện TAND Tối cao chưa có chủ trương lập chi nhánh, tuy nhiên, nhiều đại biểu thống nhất kiến nghị giữ lại trụ sở TAND tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang lại để phục vụ công tác xét xử, lưu trữ hồ sơ.

Đại biểu cho rằng, một số loại án, như án hôn nhân gia đình, đương sự ở Vĩnh Châu – Sóc Trăng mà lên tận trung tâm TP Cần Thơ để nghe xử phúc thẩm thì quá xa, khó khăn cho người dân. Trong khi chủ trương của Đảng và Nhà nước đang mong muốn cơ quan nhà nước đến gần hơn với người dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị đưa vào xem xét để có chính sách đối với cán bộ ở Sóc Trăng, Hậu Giang lên TAND TP Cần Thơ công tác mà đi về trong ngày, bởi nếu tính tiền qua trạm thu phí đường bộ thì có khi một tháng hết nửa tiền lương.

Tại hội nghị, lãnh đạo ba tòa án đã giới thiệu nhân sự dự kiến của 14 tòa án sơ thẩm khu vực thuộc TAND TP Cần Thơ mới.

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho ý kiến về công tác tiếp nhận hồ sơ, vấn đề tài sản, án tồn đọng của ba tòa án, kho lưu trữ hồ sơ, công tác chuẩn bị đại hội đảng…

“Chỉ còn vài tháng nữa chúng ta ở chung một mái nhà, các đồng chí hãy nhớ đây là ngôi nhà của chúng ta, chỉ một ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà ba gian, mỗi đồng chí là một gian. Tôi mong các đồng chí, chúng ta cùng chia sẻ với nhau, cùng nhau đoàn kết nội bộ” – Chánh án TAND TP Cần Thơ Thái Quang Hải nói.