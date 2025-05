TP Cần Thơ: Các xã, phường sau sáp nhập hoàn thành việc về trụ sở mới trước ngày 1-7 24/05/2025 11:03

UBND TP Cần Thơ vừa có công văn gửi Sở Tài chính và Chủ tịch UBND quận, huyện về việc rà soát việc nâng cấp, cải tạo, sữa chữa trụ sở cơ quan đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác sau khi hợp nhất, sáp nhập các xã, phường, thị trấn.

Sau sáp nhập, phường Ninh Kiều sẽ có trụ sở tại UBND quận Ninh Kiều hiện nay. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao UBND quận, huyện khẩn trương rà soát, có phương án thực hiện việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc (nếu có) và di dời về trụ sở mới các phường, xã dự kiến sáp nhập đã được HĐND TP Cần Thơ quyết nghị tại Nghị quyết số 11/2025 đảm bảo đúng quy định.

Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 1-7-2025.

Trường hợp khó khăn về kinh phí, kịp thời báo cáo Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đối với đề nghị của UBND quận Thốt Nốt về xây dựng trụ sở làm việc mới tại phường Tân Lộc và phường Trung Nhứt thì chưa xem xét, thực hiện ở thời điểm hiện tại. Sau khi các phường nêu trên đi vào hoạt động, UBND cấp địa phương và Sở Tài chính rà soát, tham mưu phương án xây dựng phù hợp nếu xét thấy cần thiết, đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định.

Theo dự kiến phương án sắp xếp trụ sở UBND cấp xã sau sáp nhập của TP Cần Thơ kèm theo văn bản trên thì có 10/32 trụ sở xã, phường không sửa chữa, cải tạo, còn lại 22 xã, phường sẽ sửa chữa, cải tạo trụ sở.

Cụ thể 10 xã, phường không cải tạo, sữa chữa trụ sở gồm: Ninh Kiều (trụ sở UBND quận Ninh Kiều hiện nay), Cái Khế (UBND phường An Hòa), Tân An (UBND phường Hưng Lợi), An Bình (UBND phường An Bình), Bình Thủy (UBND quận Bình Thủy hiện nay), Hưng Phú (UBND quận Cái Răng (mới)), Thốt Nốt (Quận ủy Thốt Nốt hiện nay), Thuận Hưng (UBND quận Thốt Nốt hiện nay), Trường Xuân (UBND xã Trường Xuân), Cờ Đỏ (UBND huyện Cờ Đỏ hiện nay).