Những lợi ích sức khỏe bất ngờ khi ăn quả vải 04/07/2025 08:50

(PLO)- Giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và hàm lượng nước cao, quả vải không chỉ thơm ngon mà còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Podcast:

Podcast: Những lợi ích sức khỏe bất ngờ khi ăn quả vải

Theo The Times of India, vải thiều không chỉ là loại trái cây thơm ngon, mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Dưới đây là những lý do bạn nên bổ sung vải vào thực đơn mùa hè:

Tăng cường khả năng miễn dịch

Vải rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh giúp củng cố hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng và cảm cúm thông thường.

Giàu chất chống oxy hóa

Hàm lượng cao chất chống oxy hóa trong vải giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương gốc tự do, đồng thời hỗ trợ giảm viêm và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Vải thiều chứa ít calo và giúp kiểm soát cơn thèm ăn để quản lý cân nặng tốt hơn, từ đó hỗ trợ giảm cân.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nhờ giàu kali, quả vải giúp điều hòa huyết áp và duy trì nhịp tim ổn định, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và hàm lượng nước cao, quả vải không chỉ thơm ngon mà còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh: Pexels

Cải thiện tiêu hóa

Lượng chất xơ dồi dào trong vải thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ quá trình hấp thụ dưỡng chất.

Bổ sung nước cho cơ thể

Vải có hàm lượng nước cao, giúp bù nước, làm mát cơ thể và giữ cho làn da tươi tắn trong những ngày nắng nóng.