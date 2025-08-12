Những nội dung dự kiến sẽ sửa đổi trong sách giáo khoa 12/08/2025 18:29

(PLO)- Trong năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sử dụng nguyên sách giáo khoa đã được lựa chọn để dạy học.

Chiều 12-8, Bộ GD&ĐT thông tin về việc lấy ý kiến góp ý chương trình chỉnh sửa một số môn học.

Theo đó, Bộ cho biết hiện nay, cả nước đã thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết 202/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện Nghị quyết 203/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền 2 cấp và sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình của 4 môn học, gồm: Lịch sử và Địa lí từ lớp 4 đến lớp 9; Địa lí lớp 12; Lịch sử lớp 10; Giáo dục công dân (Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10), vì vậy cần chỉnh sửa chương trình của các môn học này.

Trong năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sử dụng nguyên sách giáo khoa đã được lựa chọn để dạy học. Ảnh minh hoạ: TT

Do đó, việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung chương trình giáo dục phổ thông là cần thiết, bảo đảm tính khoa học và thực tiễn của chương trình, cũng là căn cứ pháp lý để xem xét chỉnh sửa sách giáo khoa cho phù hợp với thực tế.

Dự thảo Thông tư tập trung vào một số nội dung.

Cụ thể, đối với chương trình môn Giáo dục công dân, dự kiến sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở các chủ đề “Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đối với môn Lịch sử, dự kiến sửa đổi, bổ sung chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10 - chuyên đề Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

Đối với phân môn Địa lí trong môn Lịch sử và Địa lí, dự kiến sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 và môn Địa lí ở lớp 12. Việc chỉnh sửa chủ yếu về các vùng kinh tế - xã hội như: Ranh giới vùng; tên và số lượng các tỉnh, thành phố, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế và tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế trên các vùng kinh tế - xã hội; các bản đồ hành chính; bản đồ dân cư, bản đồ các ngành và vùng kinh tế ở Việt Nam.

Đối với phân môn Lịch sử trong môn Lịch sử và Địa lí, dự kiến sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 7 về vấn đề phân kỳ lịch sử phong kiến Trung Quốc, ở lớp 9 về phân chia giai đoạn trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: Trong năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sử dụng nguyên sách giáo khoa đã được lựa chọn để dạy học.

Bộ GD&ĐT sẽ tập huấn, hướng dẫn giáo viên về chương trình chỉnh sửa; chỉ đạo việc rà soát, chỉnh sửa sách giáo khoa để phù hợp với chương trình chỉnh sửa, đồng thời sẽ thực hiện sách giáo khoa chỉnh sửa từ năm học 2026-2027.