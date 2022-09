Những thực phẩm cần có trong bữa ăn để chống chọi với bão NORU

(PLO)- Mặc dù thực phẩm trong mùa bão lũ rất thiếu hụt nhưng người dân cũng cần ăn đủ bữa, đủ dinh dưỡng thông qua các thực phẩm quen thuộc hàng ngày.

Trước tình hình một số địa phương khu vực Trung Bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng từ siêu bão NORU, Cục An toàn thực phẩm (VFA), Bộ Y tế có những hướng dẫn để đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm mùa bão lũ nói chung.

Theo VFA, những vùng bị thiên tai, lũ lụt nguồn lương thực, thực phẩm bị thiếu hụt, cuộc sống rất khó khăn, do đó việc tổ chức bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn trong và sau lũ sẽ giúp người dân có sức khỏe để nhanh chóng ổn định cuộc sống và phòng tránh được một số bệnh.

Theo đó, bữa ăn gia đình cần đảm bảo những yêu cầu sau:

Ăn no (đủ năng lượng): Việc có đủ thực phẩm để ăn no trong các vùng lũ lụt là điều rất khó khăn, vì thế người dân có thể sử dụng nhiều loại thực phẩm trong nhóm lương thực và các sản phẩm chế biến từ nhóm này như gạo, mì, ngô, khoai, sắn, mì tôm, bánh đa khô... để có bữa ăn no.

Ăn đủ dinh dưỡng: Có đủ đại diện của 4 nhóm thực phẩm:

- Nhóm lương thực: gạo, mì, bắp (ngô), khoai, sắn, mì tôm, bánh đa khô, bánh mì.... Ngoài gạo còn có các loại lương thực khác như các loại khoai, củ.

- Nhóm chất đạm: Thịt, trứng, cá, tôm, cua, trai, ốc, đậu đỗ, vừng lạc... Có thể tận dụng các thực phẩm dễ kiếm từ nguồn ao, hồ, sông, đồng ngập nước (cá, tôm, lươn, ốc, ếch...)

- Nhóm chất béo: Sử dụng mỡ, dầu ăn tùy vào tình hình của gia đình, ngoài ra có thể dùng đậu khuôn, đậu nành, vừng, lạc... làm thành các món ăn giàu chất béo.

- Nhóm vitamin và chất khoáng: Rau xanh, quả chín là nguồn cung cấp chủ yếu vitamin và chất khoáng trong bữa ăn. Do đó người dân nên tận dụng các loại rau, củ quả có thể kiếm được ở địa phương.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn người dân nên sử dụng rau, quả tươi, tránh dập nát. Khi chế biến cần rửa sạch mới thái, và tiến hành nấu chín, ăn ngay để tránh hao hụt vitamin.

Ăn đa đạng: Nên phối hợp nhiều loại thực phẩm, trong điều kiện có thể nên phối hợp từ 10-15 loại, bao gồm đại diện của 4 nhóm.

Bên cạnh đó, người nấu ăn cần biết chọn thực phẩm an toàn, giàu dinh dưỡng, phối hợp đa dạng thực phẩm và tính toán lượng đồ ăn vừa đủ cho gia đình, tránh để dư thừa lãng phí đồ ăn.

Nên ăn đủ 3 bữa ăn trong ngày: Cố gắng ăn 3 bữa trong ngày: Sáng, trưa, tối. Bữa sáng, bữa trưa coi là bữa chính, bữa tối không nên ăn quá no và quá muộn. Món ăn nên chế biến có màu sắc tự nhiên, mùi vị hấp dẫn, ăn đúng bữa khi cơm và thức ăn nấu mới xong. Ngoài ra để giải tỏa áp lực mùa mưa bão, mỗi bữa cơm gia đình cần tạo không khí bữa ăn thoải mái, vui vẻ thì sẽ kích thích men tiêu hoá tiết ra nhiều, tiêu hoá tốt, đồng thời ăn chậm nhai kỹ để tỉ lệ hấp thu các chất dinh dưỡng cao hơn.

Đảm bảo an toàn thực phẩm: Thức ăn phải an toàn, không bị nhiễm hóa chất độc, không bị nhiễm giun hay nhiễm khuẩn, không được là nguồn gây bệnh. Ăn uống mất vệ sinh sẽ sinh bệnh, nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả khi thiếu thốn, khó khăn cũng phải đảm bảo an toàn vệ sinh.

5 nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm 1- Giữ vệ sinh tốt 2- Để riêng thực phẩm sống và chín 3- Đun nấu kỹ 4- Giữ thực phẩm ở nhiệt độ an toàn 5- Sử dụng nước và nguyên liệu chế biến an toàn

