Những thực phẩm tốt cho người bị bệnh xương khớp 23/08/2025 06:24

(PLO)- Người bị bệnh xương khớp nên bổ sung các thực phẩm dưới đây để giảm giảm tình trạng viêm, đau.

Chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý triệu chứng đau nhức khi bạn bị bệnh xương khớp. Các thực phẩm như măng tre, cà tím, cà pháo có thể gây ra hoặc làm nặng thêm các triệu chứng do chứa các hợp chất có khả năng kích thích viêm, làm tăng acid uric hoặc chứa nhiều muối.

Người bị bệnh xương khớp nên hạn chế hoặc tránh các thực phẩm này và thay thế bằng các loại thực phẩm giàu chất chống viêm để giảm đau, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cá hồi là một trong những thực phẩm giàu Omega-3, rất tốt cho người bị bệnh xương khớp. Ảnh minh họa

Omega-3: Có trong cá hồi, cá thu và hạt lanh, Omega-3 là loại acid béo có khả năng giảm viêm hiệu quả. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng bổ sung Omega-3 giúp giảm đau và cải thiện chức năng khớp.

Rau xanh lá đậm: Các loại rau như cải bó xôi, cải xoăn chứa nhiều polyphenol và flavonoids, là các chất chống viêm tự nhiên. Chúng giúp bảo vệ mô khớp và giảm nguy cơ thoái hóa khớp.

Trái cây giàu chất chống oxy hóa: Các loại trái cây như việt quất, dâu tây và cam chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa, một trong những nguyên nhân gây viêm khớp.

Dầu oliu nguyên chất: Đây là một nguồn chất béo lành mạnh giàu oleocanthal, một chất chống viêm tự nhiên có cơ chế tương tự thuốc ibuprofen, giúp giảm đau và viêm hiệu quả.

Lưu ý, mỗi người có cơ địa khác nhau, do đó bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có chế độ ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.