Ông Trump: Ông Zelensky gửi thư cho tôi nói sẵn sàng đàm phán 05/03/2025 11:19

Tối 4-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội Mỹ kể từ khi ông nhậm chức. Trong phần cuối bài phát biểu dài 100 phút, ông Trump tiết lộ rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi cho ông một bức thư, bày tỏ rằng mình sẵn sàng quay lại bàn đàm phán, theo đài ABC News.

Phát biểu tại quốc hội Mỹ, ông Trump nói rằng ông Zelensky ngày 4-3 đã gửi cho ông bức thư "quan trọng" thể hiện thiện chí quay lại bàn đàm phán và đồng ý ký thỏa thuận trao cho Mỹ quyền tiếp cận các khoáng sản quý hiếm của Ukraine.

"Đội ngũ của tôi và tôi sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để đạt được một nền hòa bình bền vững" - ông Trump dẫn lại một phần nội dung bức thư.

"Chúng tôi thực sự trân trọng những gì Mỹ đã làm để giúp Ukraine duy trì chủ quyền và độc lập. Về thỏa thuận khoáng sản và an ninh, Ukraine sẵn sàng ký kết vào bất kỳ thời điểm nào thuận tiện cho ngài" - Tổng thống Trump nói, trích lời Tổng thống Zelensky.

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó gọi các đề xuất của ông Zelensky là "tuyệt vời".

"Chẳng phải điều đó sẽ rất tuyệt vời sao? Đã đến lúc chấm dứt sự điên rồ này" - ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại quốc hội Mỹ, thủ đô Washington, D.C (Mỹ) tối 4-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Zelensky chưa bình luận về thông tin Tổng thống Trump đưa ra.

Phát ngôn của ông Trump được đưa ra không lâu sau khi ông Zelensky có bài đăng trên mạng xã hội X, bày tỏ sự “đáng tiếc” vì cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Mỹ tại Nhà Trắng vào tuần trước “không diễn ra như mong đợi”.

“Tôi muốn nhắc lại cam kết của Ukraine đối với hòa bình. Cuộc gặp của chúng tôi ở Nhà Trắng vào ngày 28-2 đã không diễn ra như mong đợi. Thật đáng tiếc khi mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Đã đến lúc cần sửa chữa tình hình. Chúng tôi mong muốn hợp tác và trao đổi một cách mang tính xây dựng trong tương lai” - ông Zelensky viết.

Cũng theo ông Zelensky, Ukraine sẵn sàng ký kết một thỏa thuận về khoáng sản với Mỹ, vốn dự kiến được ký vào ngày 28-2 nhưng đã bị trì hoãn do tranh cãi.

“Liên quan thỏa thuận về khoáng sản và an ninh, Ukraine sẵn sàng ký kết vào bất cứ thời điểm nào và dưới bất kỳ hình thức phù hợp nào. Chúng tôi coi thỏa thuận này là một bước tiến tới an ninh lớn hơn và các bảo đảm an ninh vững chắc, và tôi thực sự hy vọng nó sẽ hoạt động hiệu quả” - ông Zelensky lưu ý.