Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc 05/11/2025 08:10

(PLO)- Xe container mất thắng tông trực diện xe tải trên đèo Bảo Lộc, tài xế mắc kẹt trong cabin được người dân phá cửa giải cứu.

Sáng 5-11, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng thông tin khuya 4-11 trên đèo Bảo Lộc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải.



Sau nhiều nỗ lực khắc phục, đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng nay, giao thông trên đèo Bảo Lộc trở lại thông suốt.

Một xe tải hư hỏng nặng phần đầu trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) sau cú đối đầu, tài xế bị kẹt trong cabin được giải cứu.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào lúc 22 giờ ngày 4-11 trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc thuộc địa phận xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng).

Vào thời điểm trên, xe container mang biển số 50H - 455.80 do tài xế Võ Văn Thành (chưa rõ địa chỉ) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM.

Xe tải đối đầu lật nghiêng trên đèo Bảo Lộc.

Khi đến đèo Bảo Lộc qua km99 thì xe container bị mất thắng trôi nhanh tự do khoảng 30 m. Sau đó, xe lấn qua làn đường bên trái, tông trực diện vào xe tải mang biển số 49C - 17xxx do tài xế Cao Hữu Chiến (26 tuổi, ngụ tại tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại đang lên đèo Bảo Lộc.

Xe bị kẹt cục bộ khoảng 2 giờ đồng hồ hai chiều tại điểm xảy ra vụ hai xe tải đấu đầu trên đèo Bảo Lộc.

Cú đấu đầu trực diện khiến cabin cả hai xe bị bẹp dúm, biến dạng. Anh Chiến (tài xế điều khiển xe tải) bị mắc kẹt trong cabin. Tai nạn khiến thùng container lật nghiêng xuống đường, xe tải nằm chắn cả hai chiều lưu thông trên đèo Bảo Lộc.

Sau hơn 20 phút nỗ lực, mọi người đã đưa được tài xế xe tải ra ngoài an toàn. Cả hai tài xế được đưa đến Trung tâm Y tế Đạ Huoai cấp cứu trong tình trạng bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị tê liệt nhiều giờ đồng hồ, xe cộ nối đuôi nhau nằm chờ kéo dài nhiều km.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.