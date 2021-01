Bị can nộp bao nhiêu tiền thì được tại ngoại?

Điều kiện để được xét cho đặt tiền bảo đảm Bị can, bị cáo, người thân thích của bị can, bị cáo hoặc người đại diện của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền đề nghị bằng văn bản với CQTHTT đang thụ lý vụ án về việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm đối với bị can, bị cáo... Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị và các giấy tờ có liên quan, CQTHTT đang thụ lý vụ án có trách nhiệm xem xét, nếu thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm thì ra thông báo cho bị can, bị cáo, người thân thích hoặc người đại diện của bị can, bị cáo… Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, tình trạng tài sản, nhân thân của bị can, bị cáo; bị can, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu, tố giác đồng phạm, có tình tiết giảm nhẹ (như tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại...); việc cho bị can, bị cáo tại ngoại không gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thì CQTHTT có thể quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm trừ các trường hợp sau: a) Bị can, bị cáo dùng thủ đoạn xảo quyệt, phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; b) bị can, bị cáo là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, tái phạm, tái phạm nguy hiểm; c) bị tạm giam trong trường hợp bị bắt theo lệnh, quyết định truy nã; d) phạm nhiều tội; đ) phạm tội nhiều lần. (Trích Điều 6 và Điều 7 Thông tư liên tịch số 06/2018 giữa các bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính, VKSND Tối cao và TAND Tối cao)