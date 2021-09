1.400 chiến sĩ công an nhiễm bệnh

Báo cáo của Chính phủ cho biết đã có hơn 1.400 chiến sĩ công an nhiễm dịch bệnh, trong đó có sáu chiến sĩ tử vong, ba chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống COVID-19.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ cho biết trong 10 tháng qua, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến công tác an ninh trật tự. Thời gian qua, lực lượng công an phải tập trung chính cho nhiệm vụ phòng chống dịch. Nhiều việc khác thuộc nhiệm vụ của ngành phải gác lại. Chẳng hạn xử lý đơn thư, tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố hay tiếp công dân theo quy định. “Vừa rồi, lực lượng công an đã tăng cường 45.000 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã nhưng bây giờ chủ yếu xử lý các vấn đề về đại dịch” - Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nói.