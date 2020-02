Gia hạn tạm giam 3 tháng cựu phó chánh án TAND quận 4

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa quyết định gia hạn điều tra vụ xâm phạm chỗ ở người khác đối với 2 bị can Nguyễn Hải Nam (cựu phó chánh án TAND quận 4, TP.HCM) và Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM). Đồng thời, cơ quan tố tụng cũng đã gia hạn tạm giam 3 tháng đối với hai bị can này.

Trước đó, ngày 1-10-2019, hai ông Nam và Tùng bị khởi tố và bắt tạm giam ba tháng để điều tra hành vi xâm phạm chỗ ở người khác theo khoản 2 Điều 158 Bộ luật Hình sự. Hai ông liên quan tới vụ tranh chấp quyền sở hữu ngôi nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM).

Hai ngày sau, cơ quan tố tụng tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can Nam tại TAND quận 4 (đường Hoàng Diệu, phường 12, quận 4). Đồng thời, công an cũng khám xét nhà riêng của bị can Tùng tại chung cư Ruby Tower 2 (thuộc cụm chung cư Sài Gòn Pearl).



Hai bị can Nam và Tùng khi bị bắt tạm giam. Ảnh: CTV

Ban đầu vụ án do Công an quận 1 thụ lý, sau đó chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM theo thẩm quyền.

Ngày 25-9-2019, Công an quận 1 nhận được đơn tố cáo của bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, quận Bình Thạnh, TP.HCM) về việc hai ông Nam và Tùng xâm nhập căn nhà trên.

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 19-9-2019, ông Nam và Tùng cùng bà Nguyễn Thị Hạnh (Trưởng Văn phòng Thừa phát lại quận 1) và khoảng 30 người đến đây khi bà Thảo không có mặt. Nhóm người này đuổi người giúp việc nhà của bà Thảo ra khỏi nhà, đưa 3 con của bà ra ngoài nhà và chiếm giữ căn nhà trên.



Được biết hiện nay, một trong hai bị can kêu oan. Trước đó, TAND quận 1 (TP.HCM) cũng có quyết định chuyển hồ sơ vụ tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm giữa bà Thảo - nguyên đơn và bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982) - bị đơn lên tòa cấp trên giải quyết.