Một công an mất sự nghiệp vì tham gia cướp giật 10 năm trước

Ngày 16-10, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo Trịnh Hữu Vinh từ 3 năm 6 tháng xuống còn hai năm sáu tháng tù về tội cướp giật tài sản.

HĐXX nhận định bị cáo này thành khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội chưa gây thiệt hại, nhân thân tốt, được tặng thưởng nhiều giấy khen của giám đốc công an TP.HCM, chủ tịch UBND TP.HCM... nên xem xét giảm một phần hình phạt.



HĐXX tuyên án

Theo hồ sơ, bị cáo Vinh (SN 1989) ngụ Gò Vấp, TP.HCM. Tháng 2-2008 đến tháng 9-2010 Vinh là công dân phục vụ có thời hạn tại phòng Chiến sĩ bảo vệ Công an TP.HCM. Từ tháng 9-2010 đến tháng 8-2015, Vinh là sinh viên trường ĐH Cảnh sát Nhân dân. Tháng 8-2015 đến tháng 8-2016, Vinh công tác tại công an quận Bình Thạnh. Sau đó, Vinh công tác tại Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM.



Ngày 24-12-2018, Vinh bị tước danh hiệu Công an Nhân dân do Vinh ra đầu thú hành vi phạm tội năm 2007. Đầu năm 2019 Vinh bị khai trừ khỏi Đảng.

Hồ sơ án thể hiện trưa ngày 6-7-2007, Vinh và Trần Thạch Kiên, Nguyễn Phan Trọng Nghĩa, Nguyễn Đức Thuận rủ nhau đi chơi. Khi cả nhóm đi tới gần số 137 Tân Sơn Nhì quận Tân Phú, Kiên phát hiện hai người đàn ông đang chở nhau, người ngồi sau đang nghe điện thoại nên rủ giật điện thoại. Cả nhóm phân công Vinh chở Kiên ngồi sau xe giật điện thoại còn Thuận và Nghĩa làm cản địa.

Sau khi bàn bạc, Vinh chở Kiên chạy áp sát giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân tri hô và đuổi theo thì bị nhóm của Vinh cản đầu xe. Tuy nhiên, chạy tới ngã ba Âu Cơ – Nguyễn Văn Săng, nạn nhân đã bắt được Thuận và Nghĩa, còn Vinh và Kiên chạy thoát.

Sau đó Nghĩa gọi điện thoại cho Kiên kêu trả điện thoại cho người bị hại. Vinh đã chở Kiên quay lại trả điện thoại cho vợ bị hại. Trả xong, phát hiện công an tới, Vinh, Kiên cùng bỏ trốn. Tháng 10-2017, công an quận Tân Phú khởi tố bị can đối với Vinh nhưng Vinh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đầu năm 2008, công an phát lệnh truy nã.

Đến 21-12-2018, phát hiện mình bị truy nã về hành vi cướp hơn 10 năm trước, Vinh đến công an tự thú. Trước đó, các đồng phạm của Vinh bị xử phạt từ 1 năm 6 tháng án treo đến 4 năm tù. Hồi tháng 7-2019, TAND quận Tân Phú xử sơ thẩm tuyên phạt Vinh 3 năm 6 tháng tù. Sau đó, Vinh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.