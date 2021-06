TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo của cha con ông LĐC và giữ nguyên bản án sơ thẩm.



Lập chiêu trốn nghĩa vụ trả nợ

Theo hồ sơ, năm 2015 vợ ông C. nợ tiền của bà M. và bà T. từ việc chơi hụi. Vợ ông có thế chấp sổ hồng cấp năm 2004 đứng tên hộ ông C.

Đến hạn trả nợ, vợ ông C. không trả tiền nên bị kiện. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông C. với tư cách người liên quan có yêu cầu chủ nợ trả sổ hồng. Đồng thời, ông làm đơn cớ mất sổ hồng và được cấp sổ mới vào năm 2016.





Sau khi đối chiếu công nợ và thấy rằng số nợ trên phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, ngày 21-8-2017, ông C. đến Phòng công chứng Cai Lậy làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho một người con gái.

Trên cơ sở của hợp đồng tặng cho, Sở TN&MT tỉnh cấp sổ hồng mang tên con gái ông vào tháng 11-2017. Tuy nhiên, hiện nay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Cai Lậy còn tạm giữ do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của tòa án.

Năm 2018, theo bản án phúc thẩm dân sự về vay nợ, tòa buộc ông C. liên đới cùng vợ trả cho bà M. 729 triệu đồng…

Có vay có trả mới thỏa lòng nhau



Sau đó, phát hiện sổ hồng đã đứng tên con gái ông C. nên bà M. đi kiện, đề nghị tòa hủy. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà M., tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cấp lại năm 2016 cho hộ ông C.

Đồng thời, tòa tuyên hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được ký kết giữa ông C. với con gái ký tại Văn phòng công chứng Cai Lậy, Tiền Giang và hủy sổ hồng cấp cho con gái ông đứng tên.

Cha con ông C. kháng cáo.

HĐXX phúc thẩm xét vợ ông C. tham gia giao dịch chơi hụi và vay tiền trong thời kỳ hôn nhân. Ông C. và vợ không thực hiện nghĩa vụ trả tiền nên bà M. và ông C. có làm giấy giải quyết công nợ và thỏa thuận giải quyết trách nhiệm dân sự ở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Tuy nhiên, để tránh nghĩa vụ trả nợ, ông C. đã làm các thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho con gái. Việc làm này của ông C. là nhằm mục đích trốn nghĩa vụ trả nợ cho bà M. nên giao dịch dân sự này vô hiệu. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên hủy hợp đồng tặng cho là có căn cứ, đúng pháp luật.

Ông C. hiện quản lý, sử dụng phần đất trên sổ hồng của hộ ông được cấp năm 2004 không bị mất. Theo đơn cớ mất của ông C., vào thời điểm trên, bà T. đang giữ. Do vậy, sổ hồng cấp năm 2016 cho ông C. không đúng quy định của pháp luật dẫn đến sổ hồng cho con gái ông sau đó không phù hợp nên cần hủy bỏ.

Tại đơn kháng cáo, ông C. và con gái cho rằng ông kinh doanh nhà trọ, quán karaoke còn thiếu nợ con gái. Vì vậy, ông để con đứng tên thửa đất để trừ nợ. Tuy nhiên, theo bản tự khai, các biên bản hòa giải và tại phiên tòa sơ thẩm, ông C. trình bày để tránh tranh chấp tài sản về sau giữa con chung và con riêng nên ông buộc lòng ký hợp đồng cho tặng để sang tên phần đất nêu trên cho con riêng là có mâu thuẫn.