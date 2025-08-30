Pharmacity cập nhật các điểm chăm sóc sức khỏe phục vụ người dân tại đại lễ 2-9 30/08/2025 09:14

(PLO)- Ngoài tặng nước uống và quạt, tại "Trạm sức khỏe" của Pharmacity còn có đội ngũ y bác sĩ và các dược sĩ chuyên môn sẵn sàng hỗ trợ khi người dân có vấn đề về sức khỏe

Tiếp nối ngày đầu (27-8), hệ thống nhà thuốc Pharmacity tiếp tục triển khai các “Trạm sức khỏe” hỗ trợ y tế trong trường hợp khẩn cấp - tặng nước và quạt miễn phí từ nay đến hết ngày 2-9, nhằm hỗ trợ người dân, du khách trong đại lễ Quốc khánh. Hoạt động diễn ra tại nhiều điểm thuộc tuyến đường diễn ra lễ diễu binh, diễu hành.

Qúa trình tham gia đại lễ nếu có vấn đề về sức khỏe người dân có thể tìm tới các "Trạm Sức khỏe" của Pharmacity để được hỗ trợ từ đội ngũ chuyên môn.

Đại diện Pharmacity cho biết: “Chúng tôi mong muốn đóng góp nhỏ nhưng thiết thực: một chai nước mát, một chiếc quạt để tất cả người dân du khách tham dự đại lễ sẽ có những trải nghiệm trọn vẹn, an toàn và đáng nhớ. Tất cả đều được phát miễn phí, không kèm bất kỳ điều kiện thương mại nào”.

Chương trình ưu tiên các khung giờ cao điểm, lưu lượng du khách tham dự cao, theo điều kiện của từng khu vực. Ghi nhận trong ngày 29-8 cho thấy nhiều hình ảnh đẹp: người đi đường tự giác bỏ chai rỗng vào thùng gom, không ít phụ huynh nhường phần cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Các tình nguyện viên, nhân sự tại chỗ liên tục nhắc người dân “uống đủ nước – đứng nơi râm mát – di chuyển an toàn”, tạo nên không khí gọn gàng, thân thiện.

Không chỉ vậy, tại Trạm sức khỏe của Pharmacity có đội ngũ y bác sĩ và các dược sĩ chuyên môn sẵn sàng hỗ trợ khi người dân có vấn đề về sức khỏe.

Các Trạm Sức khỏe của Pharmacity được đặt tại các địa điểm:

- Nhà hát Kịch Hà Nội

- Nhà hát Chèo Hà Nội

- Nhà hát Lớn Hà Nội

Nhân viên của Pharmacity tận tình chăm sóc người có nhu cầu về nước uống

Đại diện đơn vị nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ duy trì chương trình đến hết ngày 2-9 và sẽ cố gắng bổ sung nước kịp thời tại các khung giờ cao điểm. Rất mong người dân cùng giữ an toàn, không chen lấn, chung tay cùng chúng tôi và lực lượng phục vụ đại lễ giữ gìn vệ sinh môi trường trong những ngày đại lễ của đất nước”.