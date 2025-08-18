Pharmacity cùng Nestlé Việt Nam đưa giải pháp dinh dưỡng khoa học đến gần cộng đồng 18/08/2025 11:32

(PLO)- Hai bên sẽ có tư vấn chuyên sâu, giúp người tiêu dùng nâng cao hiểu biết về dinh dưỡng, xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động trên nền tảng dinh dưỡng khoa học.

Hệ thống nhà thuốc Pharmacity và Nestlé Health Science (bộ phận chuyên trách về sức khỏe và dinh dưỡng thuộc Tập đoàn Nestlé) vừa ký kết hợp tác chiến lược và dài hạn. Nội dung hợp tác là phân phối sản phẩm dinh dưỡng khoa học chính hãng nhằm đưa các giải pháp dinh dưỡng khoa học đạt chuẩn quốc tế đến gần với người tiêu dùng Việt Nam.

Theo đó, Nestlé Health Science sẽ phối hợp cùng đội ngũ dược sĩ giàu kinh nghiệm của Pharmacity sẽ có tư vấn chuyên sâu, giúp người tiêu dùng nâng cao hiểu biết về dinh dưỡng, xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động dựa trên nền tảng dinh dưỡng khoa học.

Đại diện hai đơn vị ký kết hợp tác chiến lược.

Ngày nay người tiêu dùng ngày càng chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. Các thực phẩm bổ sung kết hợp với dinh dưỡng khoa học cũng vì thế ngày càng phổ biến và trở thành một phần quan trọng trong đời sống hằng ngày.

Là một trong hệ thống nhà thuốc hiện đại đầu tiên tại Việt Nam với hơn 1.000 nhà thuốc phủ rộng khắp cả nước, đến nay Pharmacity đã có 15 năm đồng hành cùng sức khỏe gia đình Việt.

Thấu hiểu thực trạng và thói quen dinh dưỡng của người Việt, Pharmacity đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe từ thuốc, vitamin, khoáng chất, thực phẩm bổ sung đến các sản phẩm làm đẹp. Việc hợp tác với Nestlé Health Science lần này mở rộng thêm lựa chọn dinh dưỡng khoa học chính hãng, chất lượng cao.

Theo hợp tác, Pharmacity sẽ trở thành kênh phân phối của Nestlé Health Science, mang đến các sản phẩm dinh dưỡng khoa học được nhập khẩu chính hãng từ Thụy Sĩ, Hà Lan và Singapore.

Đó là những thực phẩm dinh dưỡng y học cho trẻ em từ 1-10 tuổi Nutren Junior; thực phẩm bổ sung cung cấp dinh dưỡng cân bằng cho người lớn tuổi Boost Optimum và thực phẩm dinh dưỡng y học chuyên biệt cho người kém hấp thu và suy giảm chức năng tiêu hóa Peptamen. Đặc biệt, Pharmacity là nhà thuốc phân phối độc quyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vital Proteins Collagen Peptides tại Việt Nam.

Ông Zubin Trikha, Trưởng Ngành hàng Dinh dưỡng đặc biệt, Nestlé Health Science Việt Nam nói: “Qua hợp tác, chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng Pharmacity giúp cộng đồng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, đặc biệt là các sản phẩm hỗ trợ nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt, hỗ trợ phục hồi và cải thiện thể trạng.

Bằng việc thúc đẩy kênh phân phối chính hãng trên toàn quốc, chúng tôi đặt mục tiêu tăng cường cơ hội tiếp cận của người dùng đối với các sản phẩm dinh dưỡng khoa học đạt chuẩn quốc tế, qua đó từng bước kiến tạo một nền tảng dinh dưỡng vững vàng cho người Việt – từ trẻ em đến người cao tuổi”.

Trong gần 160 năm thành lập trên toàn cầu và 30 năm có mặt tại Việt Nam, Tập đoàn Nestlé sở hữu thế mạnh về chuyên môn dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học. Với nền móng vững chắc đó Nestlé Health Science sẽ đồng triển khai cùng Pharmacity tổ chức xuyên suốt chuỗi hội thảo dinh dưỡng dành riêng cho dược sĩ của hệ thống nhà thuốc.

Chương trình tập trung chia sẻ kiến thức dinh dưỡng cho từng giai đoạn và đối tượng khác nhau, bao gồm trẻ từ 1–10 tuổi, người trưởng thành trên 50 tuổi và bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục. Hoạt động này hướng tới mô hình tư vấn cá nhân hóa ngay tại nhà thuốc, tư vấn đúng – đủ - an toàn từ đó giúp người tiêu dùng hình thành thói quen dinh dưỡng bền vững.

Ông Deepanshu Madan, Tổng giám đốc Pharmacity thông tin: “Ngoài hai trụ cột là chuỗi cung ứng sản phẩm chính hãng và mạng lưới phân phối minh bạch, phủ sóng Việt Nam, chúng tôi nghĩ việc hợp tác sẽ tạo nên tác động sâu rộng hơn. Thông qua việc hai bên chia sẻ kiến thức chuyên môn, các dược sĩ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, từ đó sẽ củng cố vai trò tư vấn và đồng hành với người dân nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe.”