Pharmacity đồng hành đào tạo nhân lực ngành Dược với nhiều trường Đại học để cùng gắn kết, phát triển 07/08/2025 11:18

(PLO)- Thị trường dược phẩm và chăm sóc sức khỏe Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đội ngũ nhân sự chuyên môn cao. Nắm bắt xu thế đó, Pharmacity không chỉ tập trung nâng cấp chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà còn đẩy mạnh sứ mệnh "ươm mầm tài năng" cho ngành Dược.

Với vai trò là một trong những đơn vị dẫn đầu, Pharmacity đang tích cực "bắt tay" với các trường đại học trên cả nước đào tạo nhân sự ngành dược. Các chương trình hợp tác đào tạo và định hướng nghề nghiệp được triển khai sâu rộng, mở ra cơ hội phát triển cho sinh viên, đồng thời thể hiện tầm nhìn xa của Pharmacity trong việc chung tay xây dựng nền tảng nhân lực vững chắc, góp phần vào sự phát triển chung của ngành y dược Việt Nam.

Hệ thống nhà thuốc ﻿Pharmacity ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Trường Đại học VinUni.

Minh chứng rõ nét cho chiến lược này, mới đây, Pharmacity đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) cùng Trường Đại học VinUni – một trong những đơn vị đào tạo uy tín theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Hai bên thống nhất nhiều hướng hợp tác tiềm năng, bao gồm: Triển khai chương trình thực tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; đào tạo nâng cao các quản lý cấp trung và chuyên viên của Pharmacity; xây dựng học bổng cho sinh viên xuất sắc cũng như mở rộng các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn.

Theo ông Phạm Mạnh Khôi – Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực Pharmacity, việc đồng hành cùng các trường đại học là một trong những chiến lược nhân sự then chốt, góp phần tạo dựng nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp nói riêng cũng như ngành Dược nói chung.

Ông Phạm Mạnh Khôi – Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực Pharmacity.

“Đầu tư vào con người luôn là khoản đầu tư dài hạn và xứng đáng nhất. Với Pharmacity, hợp tác với khối đại học không chỉ để tìm kiếm nhân sự, mà còn để cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái nhân lực dược chất lượng, bền vững – từ khâu đào tạo đến thực hành. Đây cũng là cách chúng tôi đóng góp trở lại cho xã hội, bằng chính năng lực lõi của mình”, ông Phạm Mạnh Khôi chia sẻ.

Trước đó, hệ thống nhà thuốc Pharmacity cũng đã tham gia "Diễn đàn lãnh đạo" trong khuôn khổ ngày hội việc làm VinUni Career Day 2025 và gây ấn tượng mạnh mẽ.

Không chỉ dừng lại ở hợp tác chiến lược với các trường đại học trọng điểm, Pharmacity còn đồng hành tổ chức các chương trình chia sẻ kỹ năng nghề nghiệp thực tế dành riêng cho sinh viên ngành Dược. Mới đây, Pharmacity đã phối hợp cùng Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức buổi tập huấn kỹ năng với chủ đề “Hoàn thiện kỹ năng – Chinh phục sự nghiệp ngành Dược”.

Với hệ thống nhà thuốc phát triển rộng khắp trên cả nước, Pharmacity hiểu rằng nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản và gắn bó lâu dài chính là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Hoạt động đồng hành với các trường Đại học trên toàn quốc được Pharmacity thực hiện liên tục, xuyên suốt trong nhiều năm.

Việc chủ động phối hợp cùng các cơ sở đào tạo không chỉ để tuyển dụng mà còn chia sẻ, đào tạo, đồng hành cùng sinh viên ngay từ giảng đường, là bước đi thiết thực thể hiện cam kết của doanh nghiệp với tương lai ngành dược.

Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, Pharmacity đang cho thấy nỗ lực ngày càng rõ nét trong việc phát huy vai trò của một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thay vì chỉ đơn thuần tuyển người giỏi, Pharmacity đang cùng các trường “trồng người”, với kỳ vọng về một thế hệ dược sĩ vừa vững chuyên môn, vừa thấu hiểu người bệnh, trở thành những “người đồng hành sức khỏe” đúng nghĩa trong tương lai.