Phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang tại đối thoại Shangri-La 31/05/2025 19:02

Ngày 31-5, tại Singapore, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể 2 của Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 với chủ đề Bảo đảm sự ổn định trong một thế giới cạnh tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể 2 của Đối thoại Shangri-La. Ảnh: TTXVN.

Thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng có

Mở đầu bài phát biểu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định Đối thoại Shangri-La là một trong các diễn đàn an ninh đa phương uy tín hàng đầu thế giới và khu vực.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh. “Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, sâu sắc, mở rộng về không gian, phạm vi, gia tăng về cường độ cũng như tính đối đầu. Nguy cơ chạy đua vũ trang, xung đột quân sự cũng ngày càng căng thẳng”- ông nói.

Đại tướng cũng chỉ ra tác động của các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang đan xen, dẫn đến nguy cơ khủng hoảng đa chiều.

“Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên và già hóa dân số… đang đe dọa đảo ngược những nỗ lực thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp quốc về phát triển bền vững”- Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ.

Nhắc đến trận động đất tại Myanmar và Thái Lan cuối tháng 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân hai nước, đồng thời bày tỏ niềm tin vào công cuộc tái thiết.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Bảo đảm sự ổn định trong một thế giới cạnh tranh là điều kiện tiên quyết, không thể thiếu để xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển”.

Năm vấn đề cộng đồng quốc tế cần chú trọng

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, để đạt được mục tiêu này, cộng đồng quốc tế cần chú trọng năm vấn đề:

Thứ nhất, cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế, tuân thủ các cam kết, tôn trọng sự bình đẳng, quyền độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, dân tộc, bất kể nước lớn hay nước nhỏ.

Đại tướng khẳng định đây cũng là các nguyên tắc cơ bản trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam.

Đề cập đến vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nêu rõ: “Việt Nam nhất quán và kiên trì giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), mong muốn sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả”.

Thứ hai, các quốc gia cần thiện chí và mong muốn hợp tác để cùng phát triển. “Có thiện chí, chúng ta có thể 'biến đại sự thành trung sự, trung sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự'”- Đại tướng Phan Văn Giang nói và khẳng định vấn đề phức tạp cũng có thể đối thoại cởi mở, thương lượng thỏa đáng, giải quyết đơn giản.

Đại tướng Phan Văn Giang tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 22. Ảnh: TTXVN.

"Đây cũng là phương châm ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng tôi"- ông nói thêm.

Đại tướng nhấn mạnh việc xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược là yếu tố quan trọng để tránh hiểu lầm và hành động sai lầm.

Thứ ba, tăng cường chia sẻ quan điểm, đối thoại giải quyết vấn đề mang tính xây dựng, cạnh tranh lành mạnh, thiết lập và triển khai các cơ chế hợp tác hiệu quả thiết thực, cả song phương và đa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao vai trò của các diễn đàn an ninh- quốc phòng như Đối thoại Shangri-La, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, Hội nghị An ninh quốc tế Moscow, Hội nghị An ninh Munich… tạo cơ hội chia sẻ quan điểm, tăng cường tin cậy và hợp tác hiệu quả.

Thứ tư, cần tăng cường hợp tác quốc tế để giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, lương thực, khủng bố, tội phạm ma túy, buôn bán người...

“Chúng ta chưa thể quên thảm họa đại dịch COVID-19… đang đặt ra nhu cầu cấp thiết về sự hợp tác, chung tay ứng phó của cả cộng đồng quốc tế”- Đại tướng nêu rõ.

Thứ năm, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn có thiện chí, mong muốn và tham gia tích cực, có trách nhiệm với các sáng kiến, cơ chế hợp tác thực chất, hiệu quả, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng sự khác biệt, thống nhất trong đa dạng.

Việt Nam thấu hiểu giá trị của việc duy trì hòa bình

Về vai trò của ASEAN, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: “Việt Nam luôn cam kết phát huy vai trò thành viên trách nhiệm và tích cực trong ASEAN... mong muốn các nước ủng hộ nỗ lực phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường”.

Kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh: “Là một dân tộc đã trải qua muôn vàn đau thương và tổn thất vì chiến tranh, hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu giá trị của việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể làm được ngày hôm nay, với mong muốn để lại cho thế hệ mai sau không chỉ một thế giới tốt đẹp hơn, mà cả niềm tin và sự cảm phục về ý thức trách nhiệm và sự thông tuệ của thế hệ hôm nay”.