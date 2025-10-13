Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Hà Tĩnh biến tiềm năng, lợi thế thành sức mạng nội sinh để bứt phá 13/10/2025 13:51

(PLO)- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng Hà Tĩnh khơi dậy đúng mạch nguồn và bứt phá, tiến xa hơn trong kỷ nguyên mới.

Sáng 13-10, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, giai đoạn 2025-2030, đã khai mạc phiên chính thức với sự tham dự của hơn 500 đại biểu. Trong đó, có 100 điển hình tiên tiến được vinh danh.

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện các tỉnh bạn Nghệ An, Quảng Trị.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, 5 năm qua, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, Hà Tĩnh vẫn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng bình quân 6,4%/năm, quy mô nền kinh tế tăng 1,5 lần, GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng.

Quang cảnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII.

Các phong trào như “Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”… được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành 8/8 tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; 100% phường, thị trấn và ba thành phố, thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 1,9%.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu.

Toàn tỉnh đã vinh danh hơn 4.800 điển hình tiên tiến, khen thưởng cấp Nhà nước gần 900 tập thể, cá nhân và khen thưởng cấp tỉnh hơn 11.500 lượt. Những kết quả đó góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, khích lệ tinh thần vượt khó, sáng tạo trong toàn dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những thành tích nổi bật của Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế, xã hội và công tác thi đua, khen thưởng.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, khơi dậy những tiềm năng và lợi thế riêng có, đặc biệt là lợi thế về văn hóa và con người, biến thành sức mạnh nội sinh to lớn để Hà Tĩnh bứt phá, tiến xa hơn trong kỷ nguyên mới...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân.

Phó Chủ tịch nước lưu ý: “Trên cơ sở quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, Nghị quyết của Đảng về thi đua yêu nước, tỉnh Hà Tĩnh cần phát huy vai trò, kết quả, thành tích của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn trước, khắc phục một số hạn chế, bất cập như việc phát động và tổ chức phong trào thi đua có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Việc chủ động xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, kịp thời. Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ... đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khắc phục tính hình thức, chú trọng phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng quà của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 200 triệu đồng.

Tại đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ba cá nhân và vinh danh 100 điển hình tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.