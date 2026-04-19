Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự chương trình 'Bản hùng ca trên sông' tại bến phà Gianh 19/04/2026 00:04

(PLO)- Trong không gian linh thiêng tại di tích Bến phà Gianh, chương trình 'Bản hùng ca trên sông' đưa người xem ngược dòng ký ức, sống lại những tháng năm bom đạn khốc liệt và sự hy sinh của quân dân nơi tuyến lửa.

Tối 18-4, tại Bến phà II, thuộc di tích Quốc gia đặc biệt “Bến phà Gianh” (phường Bắc Gianh, Quảng Trị) đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận “Bản hùng ca trên sông”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hoà dâng hương tưởng niệm tại khu di tích. Ảnh: TRƯỜNG MINH.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự chương trình và dâng hương tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Bến phà Gianh.

Di tích Bến phà Gianh là một trong những điểm vượt sông chiến lược trên tuyến vận tải huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đây là nơi ghi dấu sự hy sinh kiên cường của lực lượng thanh niên xung phong, bộ đội và nhân dân địa phương khi làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt dưới bom đạn ác liệt.

Nơi đây cũng khắc ghi chiến thắng trận đầu trên sông Gianh ngày 2 và ngày 5-8-1964 của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Bản hùng ca trên sông” tái hiện một thời chiến tranh ác liệt. Ảnh: TRƯỜNG MINH.

Di tích Bến phà Gianh phản ánh sinh động tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và trở thành chứng tích quan trọng trong hệ thống di tích lịch sử cách mạng của Quảng Trị.

Vừa qua, địa phương cùng các tổ chức, cá nhân đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa di tích bằng vốn xã hội hóa. Đền thờ khu di tích được nâng cao lên gần 2 m so với vùng thấp trũng cũ.

Khu di tích được tôn tạo, xây dựng quy mô và trang trọng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trong khuôn viên có nhiều công trình gồm đền thờ, nhà trưng bày, nơi đón tiếp, cầu bán nguyệt, phà sắt. Điểm nhấn ấn tượng nhất là chiếc thuyền hai đáy, mô phỏng chiếc tàu "không số" năm xưa nặng gần 20 tấn.

Chiếc tàu không số đầu tiên được tái hiện lại. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Bà Đinh Thị Ngọc Lan, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gianh, Quảng Trị cho biết công trình tôn tạo, tu bổ di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh được các nhà hảo tâm đầu tư hơn 60 tỉ đồng. Công trình hoàn thành trong thời gian ngắn, chỉ gần 70 ngày.