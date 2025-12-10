Phó Thủ tướng: TP.HCM tập trung gỡ vướng các dự án, không hợp thức hóa các sai phạm 10/12/2025 05:16

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lưu ý TP.HCM cần tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án thuộc thẩm quyền, không để xảy ra vi phạm, thất thoát lãng phí và không xảy ra sai phạm mới.

Theo Baochinhphu.vn, chiều 9-12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751), đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn TP.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP

TP.HCM tích cực gỡ vướng cho các dự án tồn đọng

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, cho biết tính đến hết ngày 8-12, TP.HCM (sau sáp nhập) có 402 dự án có khó khăn vướng mắc với tổng quy mô 9.939,4 ha; tổng mức đầu tư 265.507,01 tỉ đồng.

Sau khi đánh giá tình hình, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin các dự án, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc lên Hệ thống 751 để Ban Chỉ đạo theo dõi, tổng hợp báo cáo Chính phủ cho chủ trương xử lý.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng thời gian qua, UBND TP.HCM đã tích cực, tập trung, thực hiện chỉ đạo quyết liệt việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai tồn đọng kéo dài trên địa bàn TP.HCM để giải phóng nguồn lực, sớm đưa các dự án vào sử dụng, phục vụ cho các mục tiêu phát triển.

Tuy nhiên, TP.HCM cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả việc rà soát, giải quyết dứt điểm việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án thuộc thẩm quyền của TP, bảo đảm không để xảy ra vi phạm, thất thoát lãng phí và không xảy ra sai phạm mới.

Đối với những dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương và Chính phủ, UBND TP.HCM cần rà soát kỹ, báo cáo cụ thể các vướng mắc của Dự án trên Hệ thống 751; làm rõ nguyên nhân vướng mắc cụ thể và phân loại, đề xuất giải pháp gửi bộ, ngành, cơ quan quản lý ngành phối hợp xử lý hoặc được hướng dẫn xử lý.

Chủ trương lớn, đúng đắn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng là một chủ trương lớn, rất đúng đắn của Bộ Chính trị, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hàng nghìn dự án tồn đọng. Qua đó, góp phần khơi thông nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển, chống lãng phí.

Theo Phó Thủ tướng, cả nước hiện có 2.161 dự án tồn đọng cần tháo gỡ. Tính đến nay, các địa phương đã hoàn thành xử lý 1.759/2.161 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 81,39% với tổng giá trị vốn đầu tư khoảng 220.433 tỉ đồng, đưa 6.101,51 ha đất vào khai thác, sử dụng; đang tiếp tục xử lý đối với 402 dự án, cơ sở nhà đất còn lại và hiện không có vướng mắc.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Ghi nhận sự vào cuộc tích cực của TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết trong quá trình này, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã luôn đồng hành cùng TP.HCM để giải quyết, xử lý các dự án yếu kém, khó khăn. Qua đó, đã giải quyết được một khối lượng công việc lớn (khoảng 80%) dự án cần giải quyết, tháo gỡ.

Tuy nhiên, TP.HCM cũng cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, cập nhật kịp thời, đầy đủ các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn để báo cáo Ban Chỉ đạo. Việc tháo gỡ khó khăn phải tiếp tục thực hiện theo tinh thần chủ động, tích cực nhưng không được hợp thức hóa các sai phạm.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý TP.HCM cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả việc rà soát, giải quyết dứt điểm việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án thuộc thẩm quyền của TP.HCM, bảo đảm không để xảy ra vi phạm, thất thoát lãng phí và không xảy ra sai phạm mới.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo đã xem xét, trao đổi, cho ý kiến về chủ trương, các nhiệm vụ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, nhóm dự án cụ thể của địa phương đang cần tập trung xử lý.