Phường Thủ Dầu Một kiến nghị liên quan biên chế, bộ máy với lãnh đạo Thành ủy 11/04/2026 12:48

(PLO)- Tại buổi khảo sát của Thành ủy TP.HCM, phường Thủ Dầu Một đề xuất nhiều kiến nghị liên quan tổ chức bộ máy, biên chế và cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sau sáp nhập.

Sáng 11-4, Đoàn khảo sát số 4 do ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Thủ Dầu Một.

Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Buổi khảo sát tập trung đánh giá toàn diện tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng không chuyên trách tại phường. Đồng thời, đoàn cũng làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành sau sáp nhập.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, đoàn khảo sát việc triển khai Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2026-2030; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên và củng cố tổ chức Đảng trên địa bàn.

Theo báo cáo, sau sáp nhập từ ngày 1-7-2025, phường tiếp nhận 51 người hoạt động không chuyên trách. Đến nay địa phương đã giải quyết chế độ cho 17 trường hợp, còn 34 người tiếp tục công tác. Trên địa bàn hiện có 69 doanh nghiệp với hơn 6.000 lao động.

Đáng chú ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động an sinh xã hội. Cụ thể, địa phương đã vận động xây dựng, sửa chữa 3 căn nhà; tổ chức 10 đợt chương trình “San sẻ yêu thương – Nghĩa tình Đất Thủ” với tổng kinh phí khoảng 5,5 tỉ đồng, hỗ trợ hơn 2.400 phần quà và 1.000 phiếu khám bệnh miễn phí.

Tại buổi làm việc, phường Thủ Dầu Một kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy. Trong đó, địa phương đề nghị xem xét giao biên chế phù hợp với đặc thù; bổ sung vị trí việc làm, tăng cường nhân sự cho khối Đảng - đoàn thể và sớm ban hành danh mục vị trí việc làm làm cơ sở bố trí cán bộ.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao tinh thần chủ động của Đảng ủy phường trong vận hành bộ máy sau sáp nhập.

Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét; đồng thời nghiên cứu giải pháp đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực của hệ thống chính trị cơ sở trong giai đoạn mới.