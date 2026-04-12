Quốc hội đồng ý thuế bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu tiếp tục bằng 0% đến 30-6 12/04/2026 08:46

(PLO)- Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Sáng 12-4, tiếp tục kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, với 460/460 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16-4-2026 đến hết ngày 30-6-2026.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, sáng 12-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành Nghị quyết để quyết định việc điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết hay trường hợp khẩn cấp, điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Nghị quyết này và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

“Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và ở khâu nhập khẩu”- Nghị quyết nêu rõ.

Ngoài ra, các nội dung về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định hiện hành về thuế, quản lý thuế và quy định khác có liên quan.