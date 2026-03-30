Đề xuất tiếp tục miễn thuế với xăng, dầu, nhiên liệu bay đến 30-6 30/03/2026 21:26

(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục miễn toàn bộ thuế bảo môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay đến 30-6-2026.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Bộ Tài chính cho biết, tại Quyết định số 482 ngày 26-3, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giảm tối đa mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Quyết định áp dụng đến hết ngày 15-4-2026.

Sau thời hạn áp dụng trên, mức thuế bảo vệ môi trường với nhóm hàng hóa xăng, dầu, mỡ nhờn được thực hiện theo Nghị quyết 109/2025. Cụ thể: Xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít, nhiên liệu bay là 1.500 đồng/lít và dầu diezel là 1.000 đồng/lít.

Cùng với đó, xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay phải áp dụng mức thuế suất 8%; thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục miễn toàn bộ thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay đến 30-6-2026. Ảnh: MINH TRÚC

Theo Bộ Công Thương, hiện nay, trong cơ cấu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu, thuế bảo vệ môi trường chiếm khoảng 5,94% với xăng; 2,67% với dầu diezel. Trong cơ cấu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu, thuế giá trị gia tăng chiếm khoảng 7,41% với xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay. Còn trong cơ cấu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng, thuế tiêu thụ đặc biệt chiếm khoảng 6,69%.

Với tình hình thực tế, bối cảnh cấp bách biến động của giá xăng dầu thế giới, cần các biện pháp ứng phó nhanh, Bộ Công Thương đề xuất tiếp tục giảm tối đa thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Do vậy, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương, để đảm bảo đúng thông lệ quốc tế, tại dự thảo Nghị quyết, Bộ Tài chính đề xuất mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Dự kiến Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-4-2026 đến hết ngày 30-6-2026, trừ trường hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định thị trường xăng, dầu, Chính phủ ban hành Nghị quyết điều chỉnh thời gian áp dụng quy định tại Nghị quyết này cho phù hợp.

Như vậy, việc điều chỉnh các mức thuế như đề xuất thì sẽ không có yếu tố thuế cấu thành trong giá xăng, dầu. Theo Bộ Tài chính, đây là giải pháp hiệu quả để đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra trong năm 2026, trong đó có yêu cầu về thực hiện kiểm soát lạm phát.

Về thời gian áp dụng, Bộ Tài chính cho biết, tại Quyết định 482 quy định mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong về 0 áp dụng từ 24 giờ ngày 26-3 đến hết ngày 15-4.

Tại công văn 1790 ngày 24-3, Bộ Công Thương đã phân tích tình hình thị trường xăng dầu trong nước và thế giới và đề xuất thời hạn áp dụng đến 30-6-2026.

Tại Báo cáo 246 của Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư thời hạn áp dụng đến 30-6-2026, vì vậy, dự thảo Nghị quyết đề xuất quy định thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 16-4-2026 đến hết ngày 30-6-2026.