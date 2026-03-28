Xô xát khi xếp hàng đổ xăng, 2 người đàn ông bị Công an TP.HCM mời làm việc 28/03/2026 21:27

(PLO)- Công an TP.HCM đã mời làm việc hai người đàn ông liên quan trong vụ xô xát khi xếp hàng đổ xăng tại phường Phú Thuận.

Ngày 28-3, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã phối hợp Công an phường Phú Thuận nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ xô xát xảy ra tại một cây xăng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 35 phút ngày 10-3, tại cây xăng số 743 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, trong lúc xếp hàng đổ xăng, xe mô tô Honda Air Blade màu đỏ đen do ông LĐC (42 tuổi, cư trú phường Tân Thuận) điều khiển và xe mô tô Dream màu đỏ do ông NTC (55 tuổi, thường trú phường Tân Mỹ) điều khiển xảy ra va quẹt nhẹ.

Ông ĐC dùng tay đánh vào mặt ông TC. Ảnh cắt từ clip

Từ va chạm trên, hai bên phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, ông LĐC đã dùng tay đánh vào vùng mặt ông NTC. Sau đó, người này mở cốp xe với mục đích hù dọa nhưng không lấy bất kỳ vật dụng nào ra ngoài. Sau khi xảy ra vụ việc, cả hai vẫn tiếp tục đổ xăng rồi rời khỏi hiện trường.

Công an làm việc với ông ĐC để làm rõ. Ảnh: CA

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng PC02 đã phối hợp Công an phường Phú Thuận khẩn trương xác minh, mời hai người cùng phương tiện liên quan về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Phú Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cũng như trong ứng xử hằng ngày cần giữ bình tĩnh, hành xử văn minh, tránh để những va chạm nhỏ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.