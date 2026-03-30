Cách tiết kiệm xăng hiệu quả khi giá nhiên liệu tăng 30/03/2026 16:25

(PLO)- Trong bối cảnh giá xăng toàn cầu tăng, việc thay đổi nhỏ trong thói quen lái xe cùng các chương trình ưu đãi giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí nhiên liệu hiệu quả.

Dưới đây là những cách đơn giản để tiết kiệm xăng thông qua thay đổi thói quen lái xe và tận dụng các chương trình giảm giá thường bị bỏ qua.

Bơm căng lốp xe và giảm tốc độ là mẹo để cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Ảnh: Carscoops.



Bơm căng lốp xe và giảm tốc độ

Về phía xe cộ, người lái xe nên đảm bảo lốp xe được bơm đúng áp suất. Lốp xe non hơi có thể âm thầm gây tốn kém cho bạn.

Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, các thử nghiệm cho thấy một chiếc Toyota Corolla bơm lốp ở mức 75% áp suất khuyến nghị sẽ giảm 2-3% hiệu quả nhiên liệu. Khi áp suất chỉ còn 50%, mức tiêu hao sẽ giảm từ 5-10%.

Một giải pháp đơn giản khác là thay đổi cách lái xe. Việc tăng tốc chậm và không chạy quá tốc độ giúp cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Đây cũng là thời điểm tốt để loại bỏ vật dụng không cần thiết khỏi xe vì trọng lượng là "kẻ thù" của xăng dầu.

Lên kế hoạch và lưu ý về ứng dụng

Lên kế hoạch trước giúp giảm số lần phải đi lại. Thay vì đi mua sắm nhiều lần, bạn có thể kết hợp các chuyến đi để loại bỏ lộ trình không cần thiết.

Tài xế cũng có thể so sánh giá xăng trước khi rời nhà. GasBuddy là ứng dụng phổ biến để làm việc này, nhưng bạn nên cân nhắc sử dụng trang web của họ thay thế.

Các vụ kiện gần đây cáo buộc một số công ty bảo hiểm, bao gồm Allstate, đã chi hàng triệu đô la để tích hợp bộ công cụ vào ứng dụng nhằm thu thập dữ liệu người dùng. Các thông tin bị thu thập gồm vị trí địa lý, tốc độ và độ chính xác của điện thoại.

Theo báo cáo, Allstate bị cáo buộc sử dụng thông tin này để tính phí bảo hiểm cao hơn hoặc từ chối bảo hiểm. Các ứng dụng bị nêu tên trong vụ kiện gồm GasBuddy, Fuel Rewards và SiriusXM.

Ưu đãi từ Amazon Prime và Walmart+

Khách hàng Amazon Prime có thể tiết kiệm 10 xu mỗi gallon tại khoảng 7.500 trạm xăng Amoco, ampm và BP. Để nhận ưu đãi, thành viên cần liên kết tài khoản Amazon với Earnify. Động thái này giúp tài xế tiết kiệm khoảng 70 đô la mỗi năm.

Khách hàng của Walmart+ cũng được giảm 10 xu tương tự tại các trạm Exxon, Mobil, Murphy và Walmart. Họ cũng có thể hưởng giá ưu đãi dành cho thành viên tại Sam's Club, nơi vốn nổi tiếng với giá xăng rẻ.

Tận dụng chương trình tích điểm

Một cách hiệu quả khác là tận dụng các chương trình tích điểm sẵn có. Ví dụ, chương trình Kroger Plus cho phép tích điểm nhiên liệu cho mỗi đô la chi tiêu tại cửa hàng. Điều này giúp tài xế tiết kiệm tới 1 đô la mỗi gallon.