Quốc lộ 55 qua Lâm Đồng ngập sâu, lưu thông khó khăn 18/10/2025 21:17

(PLO)- Mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều đoạn quốc lộ 55 qua tỉnh Lâm Đồng, khiến việc đi lại khó khăn.

Mưa lớn chiều 18-10 làm nhiều đoạn quốc lộ 55 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn trong khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Một đoạn quốc lộ 55 bị ngập cục bộ chiều 18-10

Cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ chiều nay trên địa bàn xã Bảo Lâm 3 làm nhiều đoạn quốc lộ 55 ngập 0,5- 0,7m.

Đoạn bị ngập dài hơn 100 m gây ách tắc cục bộ, khiến nhiều phương tiện bị ùn ứ, xe máy gần như không thể di chuyển. Một số ô tô lưu thông qua đoạn đường này cũng bị chết máy.

Đường ngập sâu khiến nước tràn vào hơn 20 căn nhà hai bên đường. Chính quyền các địa phương huy động các lực lượng công an, dân quân ứng trực, điều tiết giao thông. Lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn người điều khiển phương tiện lưu thông qua đường dân sinh để tránh kẹt xe.

Các phương tiện di chuyển khó khăn sau trận mưa lớn

UBND xã Bảo Lâm 3 đã huy động máy múc khơi thông dòng chảy, xử lý đoạn đường bị ngập sâu; đồng thời hỗ trợ các gia đình di chuyển đồ đạc, tài sản tránh ngập.

Sau khi được khơi thông dòng chảy, đến khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, nước trên đoạn đường ngập sâu đã rút. Giao thông trên quốc lộ 55 qua đoạn này lưu thông trở lại bình thường.