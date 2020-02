Châu Âu trong cơn ác mộng COVID-19

COVID-19 có thể có hai giai đoạn lây nhiễm Bình luận về những trường hợp tái nhiễm sau khi điều trị, TS Leong Hoe Nam của Trung tâm Mount Elizabeth Novena (Singapore) hôm 28-2 cho rằng các bệnh nhân tái nhiễm ở TP Vũ Hán (Trung Quốc) có thể chỉ mới hồi phục triệu chứng chứ chưa được xét nghiệm ra kết quả âm tính trước khi xuất viện, theo đài CNN. Một chuyên gia khác tham gia lý giải xu hướng này là chuyên gia vi sinh và bệnh lý của ĐH Y New York (Mỹ) Philip Tierno Jr. Theo ông Tierno, không loại trừ COVID-19 là một dịch bệnh hai giai đoạn tương tự bệnh than, nghĩa là bệnh có vẻ đã biến mất trước khi tái phát. Trong khi đó, nhiều chuyên gia y tế khẳng định với chương trình truyền hình Today (Mỹ) rằng những trường hợp cho kết quả dương tính trở lại với COVID-19 còn có thể bao gồm lý do xét nghiệm sai hoặc bệnh nhân không được xét nghiệm để xác định đã “hết sạch” virus trước khi rời bệnh viện.