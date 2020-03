Thống đốc bang New York (Mỹ) ngày 25-3 cho biết các biện pháp kiểm soát nghiêm để ngăn chặn sự lây lan COVID-19 đang dần phát huy hiệu quả vì tỉ lệ nhập viện ở bang này có dấu hiệu giảm, theo báo South China Morning Post.

Tính đến hết ngày 25-3, bang New York đã có 30.811 ca nhiễm được xác nhận, với hơn 5.146 ca mới trong 24 giờ qua. Hiện số ca nhiễm tại New York chiếm 56% tổng số ca nhiễm COVID-19 toàn nước Mỹ, 7% toàn thế giới.

Toàn bang New York cũng ghi nhận có 285 ca tử vong vì COVID-19, theo số liệu từ Mỹ của South China Morning Post.

Trong buổi họp báo ngày 25-3, Thống đốc bang New York - ông Andrew Cuomo nói rằng số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 cứ mỗi 4,7 ngày thì tăng gấp đôi. Số người nhập viện ngày 25-3 được cho là chậm lại so với tỉ lệ 3,4 ngày từ hôm 22 và 23-3.

“Đây là một dấu hiệu rất tích cực” - ông Cuomo nói - “Mũi tên đang bay đúng hướng”.



Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo (đầu tiên bên phải) trong cuộc họp báo ngày 25-3. Ảnh: REUTERS

Ông Cuomo khẳng định tốc độ lây lan dịch bệnh chậm lại “là rất tốt và là sự thật”. Theo ông Cuomo, lý do đưa ra là “do mật độ dân số dày đặc tại New York nên dịch bệnh lây lan rất nhanh và cũng co lại rất nhanh”.

Dữ liệu trước đó cho thấy rằng tỉ lệ lây lan ở New York cao gấp năm lần các khu vực khác của nước Mỹ.

Trước đó, ông Cuomo đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ doanh nghiệp, yêu cầu người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và tuân thủ biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội (social distancing) từ ngày 22-3.

Ông Cuomo cũng ban bố các lệnh hạn chế mới như đóng cửa một số đường phố ở TP New York để giảm sự đông đúc, cấm các môn thể thao có sự tiếp xúc gần như bóng rổ tại các công viên.

Nếu mô hình kiểm soát này được giữ vững, New York có thể là một “hình mẫu” về hiệu quả của biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội cho các bang khác của nước Mỹ học hỏi.



Khu Kingsbridge, quận Bronx, TP New York giữa lệnh phong tỏa do đại dịch COVID-19. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một tin tích cực khác mà Thống đốc Cuomo công bố hôm 25-3 rằng bang New York sẽ cung cấp đủ thiết bị bảo hộ cá nhân như khẩu trang và áo choàng y tế.

“Sẽ không có bác sĩ và y tá nào có thể nói rằng không còn đủ nguồn cung vật tư y tế. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không gặp phải vấn đề này trong 5 tuần nữa. Cho nên chúng ta vẫn phải tiếp tục mua sắm thêm trang thiết bị, vật tư y tế” - ông Cuomo chia sẻ.

Thiếu hụt máy trợ thở vẫn là thách thức lớn nhất đối với bang New York. Sau khi chính phủ liên bang chuyển 4.000 máy đến New York hôm 26-3 thì dự kiến trong ba tuần tới bang này vẫn sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt, theo South China Morning Post.