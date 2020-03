Bang New York (Mỹ) đang báo động với tình trạng cảnh sát bị lây nhiễm COVID-19, theo kênh Channel News Asia.

Cả ngàn người trong lực lượng cảnh sát bị lây nhiễm

Tính đến ngày 30-3, 818 thành viên của lực lượng cảnh sát lớn nhất quốc gia (Sở Cảnh sát New York) đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Trong đó có 730 cảnh sát và 88 nhân viên dân sự trong Sở.

Sở cho biết hiện còn khoảng 5.000 trên tổng số 55.000 nhân viên của họ đang nghỉ bệnh, nhưng chưa rõ có nhiễm COVID-19 hay không.

Các cơ quan cảnh sát trên toàn quốc đã xác nhận 1.012 trường hợp nhiễm COVID-19 là các cảnh sát hoặc nhân viên dân sự.





Cảnh sát New York tập trung bên ngoài Khu vực 41 tại quận Bronx của TP New York. Ảnh: REUTERS



Hãng tin Reuters đã thực hiện một cuộc khảo sát với 20 lực lượng cảnh sát lớn nhất Mỹ, như lực lượng cảnh sát Houston và Detroit. Và kết quả cho thấy số lương cảnh sát bị lây nhiễm đang ngày một tăng nhanh trong hàng ngũ.

Thiếu đồ dùng bảo hộ cá nhân

Nguyên nhân chính khiến các cảnh sát bị lây nhiễm là vì không có dụng cụ bảo hộ cá nhân. Trả lời phỏng vấn Reuters, nhiều cảnh sát cho biết tình trạng thiếu dụng cụ bảo hộ cá nhân khiến họ dễ bị tổn thương và họ sợ sẽ lây lan virus cho gia đình và người dân.

Ngày 25-3 tại TP New York (Mỹ), chín nhân viên cảnh sát phải làm công việc bắt giữ gần Đại lộ Melrose ở khu vực Bronx nhưng không ai trong số họ đeo khẩu trang hoặc găng tay để hạn chế rủi ro bị lây nhiễm COVID-19.

Phóng viên Reuters cũng phỏng vấn đại trà với gần hai chục cảnh sát New York và biết điều tương tự cũng diễn ra với họ. Họ đều đang làm việc, tiếp xúc với nhiều người mà không được trang bị đồ bảo hộ.



Trong số lực lượng cảnh sát trên cả nước, Sở Cảnh sát New York có thể phải đối mặt với thách thức lớn nhất vì mức độ lây nhiễm COVID-19 ở nơi này rất nghiêm trọng. Trong số 3.165 ca tử vong được ghi nhận sáng 31-3 có 1.342 trường hợp ở bang New York, mà TP New York chiếm đa số.



Trung sĩ Jessica McRorie - người phát ngôn của Sở Cảnh sát New York cho biết Sở đang đối phó với một cuộc khủng hoảng "chưa từng có" và đã ban hành hướng dẫn chi tiết cho các cảnh sát về cách tự bảo vệ mình.



Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, Sở Cảnh sát New York đã phân phát 204.000 đôi găng tay, 75.000 khẩu trang N-95, 340.000 khẩu trang y tế và 125.000 khăn lau chứa cồn và nước rửa tay sát khuẩn cho nhân viên.



Sở Cảnh sát New York đã không trả lời các câu hỏi từ Reuters về việc liệu số lượng thiết bị đó - phần lớn chỉ dùng một lần - có đủ để bảo vệ 36.000 sĩ quan và 19.000 nhân viên dân sự hay không.



Sở cũng không bình luận về việc một số cảnh sát viên cho biết họ có ít hoặc không có đồ bảo hộ, hoặc liệu họ có gặp khó khăn trong việc mua đủ nguồn cung cấp hay không.



Cảnh sát New York dễ thành mục tiêu tấn công của virus SARS-CoV-2. Ảnh: GETTY

Khẩu trang và các dung cụ bảo hộ hoặc vệ sinh khác thường khan hiếm khi đại dịch xảy ra khiến nhu cầu tăng cao trên toàn thế giới chứ không riêng Mỹ.



Vào ngày 13-3, liên minh cảnh sát TP New York đã đệ đơn khiếu nại lên các cơ quan quản lý an toàn và sức khỏe của tiểu bang về việc không cung cấp dụng cụ bảo hộ cá nhân và vệ sinh đầy đủ. Liên minh cũng nhấn mạnh việc thiếu hụt dụng cụ bảo hộ cá nhân có thể là mối đe dọa đối với các sĩ quan gia đình của họ.

Tại bang Texas, sau khi bị khiếu nại, chính quyền bang đã chuyển trang dụng cụ bảo hộ cá nhân đến Sở cảnh sát TP Dallas. Sở cũng đã cấp khẩu trang N95, găng tay và chất khử trùng tay cho hơn 3.000 sĩ quan. Tuy nhiên, con số này vẫn không đủ, vì hiện nhiều cảnh sát vẫn phải dùng lại khẩu trang nhiều ngày dù N95 không phải là loại tái sử dụng.



Ông Michael Mata - Chủ tịch của Hiệp hội Cảnh sát Dallas cho biết, những chiếc khẩu trang đang rất cần thiết, khi cảnh sát đang phải làm việc trong vị trí dễ lây nhiễm.

Chính thức hoãn bắt bớ

Sở cảnh sát hạt Nassau, gần TP New York đã báo cáo về việc có đến 68 cảnh sát ở sở này dương tính với COVID-19. Tại TP Detroit (bang Michigan), 1/5 lực lượng gồm 2.200 cảnh sát của TP đã bị cách ly sau khi ít nhất 39 cảnh sát TP này dương tính với virus, trong đó có một cảnh sát trưởng. Tệ hơn, nơi đây đã có một sĩ quan chỉ huy và một người điều phối 911 đã tử vong vì căn bệnh kinh khủng này.

Đại dịch COVID-19 bùng phát đã làm cạn kiệt lực lượng cảnh sát vốn đã bị căng thẳng do thiếu hụt nhân sự. Một số nơi, sự thiếu hụt trầm trọng đến nỗi cơ quan cảnh sát phải phân công thám tử và nhân viên hành chính để giúp đối phó với các trường hợp khẩn cấp khi có quá nhiều cảnh sát tuần tra bị bệnh. Nhiều nơi đã yêu cầu các cảnh sát hạn chế tiếp xúc với người dân và giữ khoảng cách xã hội để hạn chế lây nhiễm COVID-19.

"Có rất nhiều thứ cần phải giải quyết. Nhiều bộ phận phải sắp xếp lại thứ tự công việc ưu tiên và các cuộc gọi mà họ phản hồi. Cảnh sát phải cải tổ lại cách sử dụng tài nguyên" - Theo ông Chuck Wexler, Giám đốc điều hành của Diễn đàn nghiên cứu điều hành cảnh sát, chuyên tư vấn cho cảnh sát về các vấn đề chính sách.



Sự bùng phát COVID-19 đang buộc các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn quốc thực hiện các thay đổi sâu rộng đối với các chiến lược kiểm soát của họ.



Sở cảnh sát Philadelphia - cơ quan thực thi pháp luật lớn thứ tư quốc gia với 6.540 sĩ quan đã bắt đầu trì hoãn các vụ bắt giữ đối với một số tội phạm không liên quan đến bạo lực.



Trong khi các quy định đóng cửa các cơ sở kinh doanh và yêu cầu người dân ở nhà làm tê liệt nền kinh tế, nhưng dường như điều này không khiến số tội phạm thuyên giảm. Theo hồ sơ thống kê tại các TP lớn, việc vi phạm giao thông có giảm, nhưng tỷ lệ phạm tội khác lại gia tăng.

Tại TP Baltimore (bang Maryland), sau khi thống đốc bang ban hành lệnh đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu, cảnh sát TP báo cáo chỉ có 71 trường hợp vi phạm giao thông, so với mức trung bình hàng ngày khi đại dịch chưa xảy ra là hơn 350 trường hợp.



Tuy nhiên, các sự cố nghiêm trọng hơn không thuyên giảm. Chẳng hạn, cảnh sát nhận nhiều cuộc gọi báo cáo về vụ ẩu đả gia đinh, các vụ đánh nhau... Số lượng công văn liên quan đến các vụ tấn công hầu như không thay đổi.