Cố vấn ông Trump: Kinh tế đẹp nhất 3 năm bị phá trong 60 ngày

Ông Navarro đưa ra nhận định trên tại cuộc phỏng vấn độc quyền trong chương trình “Sunday Morning Futures” của đài Fox News hôm 10-5.

Cuộc phỏng vấn ông Navarro diễn ra ba ngày sau khi các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện thành lập một “đội đặc nhiệm Trung Quốc” nhằm điều phối một chiến lược chống lại mối đe dọa địa chính trị từ Bắc Kinh, trong bối cảnh thế giới đang dò xét cách Trung Quốc xử lý dịch COVID-19.

Đội đặc nhiệm sẽ xác lập những ưu tiên, thu thập thông tin và điều phối những cách tiếp cận với “mối đe dọa” đến từ Trung Quốc, bao gồm xử lý vấn đề luật pháp, tờ The Washington Post đưa tin trước đó.



Ông Peter Navarro phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: GETTY

Đội đặc nhiệm cũng được cho là sẽ xem xét ảnh hưởng của Trung Quốc ở Mỹ, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tiếp quản các tổ chức quốc tế, chuỗi cung ứng và nhiều thứ khác, cũng như vai trò của Trung Quốc trong đại dịch COVID-19. Một số quan chức Mỹ đã đề cập Viện Virus học Vũ Hán như một nguồn gây dịch khả dĩ.

Hôm 10-5, ông Navarro đã phác thảo “vấn đề Trung Quốc mà chúng ta đang đối mặt”.

Theo quan chức này, “bệnh nhân zero” được ghi nhận ở TP Vũ Hán vào khoảng giữa tháng 11-2019 và “khu vực zero” có phòng thí nghiệm P4, là nơi virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 có thể thoát ra.

Cũng theo ông Navarro, Trung Quốc trong hai tháng sau đó đã che giấu virus “đằng sau tấm bình phong của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)” và đưa các chuyến bay chở khách từ Trung Quốc “đến những nơi như New York và Milan” để gieo rắc dịch bệnh cho thế giới.

Trung Quốc trước đó đã từ chối các yêu cầu của Mỹ cho phép các thanh sát viên tiếp cận phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Cả Trung Quốc và WHO đều phủ nhận rằng họ đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của virus trong những ngày đầu bùng phát dịch COVID-19.

Hôm 9-5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố một tài liệu dày 30 trang phản bác chỉ trích và cáo buộc của Mỹ nhắm vào Trung Quốc liên quan đến đại dịch COVID-19, đài CGTN đưa tin. Tài liệu liệt kê 24 cáo buộc “hoang đường và dối trá không thể tin nổi” của “một số chính trị gia và truyền thông Mỹ” về nguồn gốc virus SARS-CoV-2, sự minh bạch thông tin dịch bệnh của Bắc Kinh và “sự thao túng” của WHO.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 10-5, ông Navarro còn cáo buộc Trung Quốc “thu thập gần như toàn bộ thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), bao gồm hơn 2 tỉ khẩu trang. “Sự gia tăng các ca bệnh COVID-19 trên khắp nước Mỹ đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt chưa từng có các loại PPE dành cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu” - ông nói.

Trước đó, vào ngày 27-4, cố vấn Navarro cáo buộc Trung Quốc không những bán các thiết bị xét nghiệm COVID-19 kém chất lượng mà còn gửi hàng giả cho Mỹ để thu lợi từ dịch bệnh, đài Channel News Asia đưa tin.