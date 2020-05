Tờ The New York Times ngày 10-5 đưa tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang chuẩn bị đưa ra cảnh báo về nguy cơ tin tặc, gián điệp Trung Quốc đang nhắm tới thành quả nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 của nước này.

Được biết, cảnh báo của hai cơ quan trên tập trung vào các đòn tấn công do tin tặc Trung Quốc thực hiện và hoạt động của những "chủ thể phi truyền thống" - từ dùng để chỉ nhóm các nghiên cứu sinh và sinh viên có âm mưu đánh cắp dữ liệu trong nội bộ các phòng thí nghiệm đại học hoặc cơ sở nghiên cứu tư nhân.



Ảnh chụp các chuyên viên mạng thuộc Cục An ninh Quốc gia Mỹ hồi tháng 4-2014. Ảnh: NPR

Cảnh báo cũng sẽ chỉ đích danh Trung Quốc đang tìm cách chiếm đoạt “tài sản trí tuệ và dữ liệu y tế cộng đồng có giá trị liên quan tới vaccine, phương pháp điều trị và kết quả xét nghiệm trái phép”.

The New York Times cho biết quyết định công khai quốc tịch các nhóm tin tặc đang nhắm tới Mỹ là một phần của chiến lược răn đe lớn hơn có sự tham gia của thêm hai cơ quan khác là Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng Mỹ (USCYBERCOM) và Cục An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Hai cơ quan này thời gian qua đã được Tổng thống Donald Trump cho phép can thiệp sâu vào các mạng lưới của Trung Quốc cũng như các mạng lưới các nước khác để ngăn ngừa nguy cơ bị tấn công mạng.

“Trung Quốc từ lâu đã có truyền thống thực hiện các hành vi bất hợp pháp trong lĩnh vực an ninh mạng. Do đó, việc nước này theo dõi các cơ quan, tổ chức liên quan tới chiến dịch phòng, chống dịch COVID-19 của Mỹ không phải là điều bất ngờ”, Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và An ninh hạ tầng Mỹ (CISA) Christopher Krebs cho biết.



Hồi tuần trước, CISA cùng một số cơ quan an ninh khác của Mỹ và Anh đã ra cảnh báo chung về nguy cơ các cơ quan y tế, công ty dược phẩm, tổ chức nghiên cứu y khoa, học thuật và cơ sở dữ liệu của chính quyền địa phương” đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Dù cảnh báo trên không đề cập cụ thể tới nước nào nhưng nhiều chuyên gia cho rằng tin tặc Trung Quốc có thể là đối tượng hàng đầu mà Mỹ - Anh cảnh giác.

Trong khi đó, chuyên gia Justin Fier thuộc công ty an ninh mạng Darktrace (Mỹ), hàng loạt các quốc gia trên thế giới thời qua thay vì hợp tác với nhau để cùng bào chế vaccine, thuốc trị COVID-19 thì lại tiến hành các chiến dịch tình báo quy mô lớn để theo dõi thành quả của nhau.

Kết quả nghiên cứu, đơn đặt hàng trang thiết bị y tế cũng như cách ứng phó với dịch đều là những thông tin mà các nhóm tình báo này nhắm tới.

Hiện Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi chính thức nào.