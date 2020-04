Tính đến sáng 8-4, trang thống kê Worldometer dẫn nguồn các cơ quan y tế Mỹ ghi nhận nước này trong 24 giờ qua có thêm 29.412 ca nhiễm COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm lên 395.739. Tổng số ca nhiễm của Mỹ giờ hơn tổng số ca nhiễm của 3 nước châu Âu: Ý (hơn 135.000), Tây Ban Nha (hơn 141.000), Đức (hơn 107.000) cộng lại.

Mỹ cũng mất thêm tới 1.942 người trong ngày 7-4. Tổng số người chết đến thời điểm này là 12.813.

Theo hãng tin Reuters, gần 95% người Mỹ được khuyến cáo ở trong nhà nhiều nhất có thể, chỉ ra ngoài khi có lý do thật sự cần thiết. Hiện còn 8 trong số 50 bang của Mỹ chưa áp dụng biện pháp này là Arkansas, Iowa, Nebraska, Bắc Dakota, Oklahoma, Nam Dakota, Utah và Wyoming.



Nhân viên y tế di ở một bệnh viện thuộc bang New York, Mỹ ngày 6-4. Ảnh: AFP

Ngày chết chóc của New York



Về tình hình dịch ở các địa phương, New York vẫn là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Họp báo ngày 7-4, Thống đốc bang New York - ông Andrew Cuomo cho biết bang này ghi nhận tới 731 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số người chết vì dịch bệnh này tại đây lên 5.489, theo hãng tin Reuters.

Đây là ngày New York ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 nhiều nhất từ đầu dịch đến nay. Bang này cũng có khoảng 138.836 ca nhiễm COVID-19 tính đến hết ngày 7-4, nhiều hơn Ý (135.556 ca) và gần bằng Tây Ban Nha (141.942 ca).

Vẫn có tín hiệu tích cực



Dù vẫn là khu vực nghiêm trọng nhất nước Mỹ, Thống đốc Cuomo tin rằng dịch ở New York đang chuẩn bị đạt đỉnh khi dần có các tín hiệu tích cực như tốc độ gia tăng người nhập viện hay số người phải chuyển sang điều trị tích cực đang chậm lại.

Theo ông, các kết quả trên cho thấy sự hiệu quả của các biện pháp giãn cách xã hội áp dụng từ tháng trước.



Quan chức này cũng cho rằng New York có thể bắt đầu lên kế hoạch cho việc mở cửa kinh tế trở lại. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh phải tiếp tục các biện pháp giãn cách xã hội để kiểm soát và ngăn chặn dịch và chưa phải lúc để dỡ bỏ các lệnh hạn chế đi lại.

New Jersey chịu ảnh hưởng của tình hình New York

New Jersey - bang lân cận của New York hết ngày 7-4 ghi nhận tới 232 người chết - cao kỷ lục từ đầu dịch, đưa tổng số ca tử vong bang này lên 1.232. Số ca nhiễm COVID-19 của New Jersey là 44.416, tăng 3.326 so với ngày trước.

Cùng chia sẻ quan điểm lạc quan với người đồng cấp Andrew Cuomo, Thống đốc New Jersey - ông Phil Murphy cũng kỳ vọng dịch sẽ sớm đạt đỉnh trong thời gian tới, dự đoán vào tháng 5.

Nhà lãnh đạo này cũng khẳng định không có ý định mở cửa kinh tế sớm do "quá nhiều người vẫn còn tụ tập bên ngoài và nghĩ rằng giãn cách xã hội không quan trọng".

Số ca nhiễm ở các bang sau New Jersey đều cách biệt đến ít nhất 20.000 ca nhiễm gồm Michigan (18.970 ca nhiễm, 845 ca tử vong), California (17.460 ca nhiễm, 434 ca tử vong) và Louisiana (16.284 ca nhiễm, 582 ca tử vong).