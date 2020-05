Trên Twitter đang lan truyền một bức ảnh chụp cảnh tượng vốn rất bình thường trước đây nhưng thời điểm này lại khiến nhiều người thấy bất thường và sợ hãi: Một chuyến bay nội địa của hang United Airlines (Mỹ) chật cứng khách.

Bức ảnh được một bác sĩ chuyên khoa tim cùng đi trên chuyến bay chụp lại.

Bức ảnh bác sĩ Ethan Weiss đăng lên Twitter ngày 9-5 chụp bên trong khoang hành khách một chuyến bay nội địa từ TP Newark (bang New Jersey) sang TP San Francisco (bang California) cho thấy khách ngồi kín hết các hàng ghế.



Ảnh: TWITTER

Các hành khách có mang khẩu trang. Tuy nhiên cảnh ngồi san sát nhau thế này không đúng nếu không muốn nói là trái ngược hẳn với quy định giãn cách xã hội của Mỹ và với cả sự bảo đảm của hãng United Airlines là sẽ để một ghế trống ở giữa mỗi hàng để giảm nguy cơ lây lan COVID-19.

Bác sĩ Weiss cho biết “mọi người trên chuyến bay này đã hoảng sợ và sốc”.

“Có phải những ngày này United đang nới lỏng chính sách giãn cách xã hội? Mỗi ghế đều kín trên chiếc 737 này (Boeing-737 – PV)” – bác sĩ Weiss viết trên Twitter khi đăng tấm ảnh.

Ông Weiss vừa là bác sĩ vừa là nhà khoa học tại đại học California San Francisco. Ông trở về California sau thời gian hỗ trợ chống COVID-19 tại bang New York.

Người phát ngôn hãng United Airlines cho biết hãng có áp dụng biện pháp giảm nguy cơ lây lan dịch.

“Chúng tôi kiểm tra toàn bộ quy trình vệ sinh và an toàn, và thực hiện tiến trình nhận –trả khách mới theo quy định giãn cách xã hội” – người phát ngôn Kimberly Gibbs nói.

“Chuyến bay của chúng tôi đến San Francisco có thêm 25 chuyên gia y tế – những người tình nguyện và được bay miễn phí đến hỗ trợ New York. Chúng tôi cung cấp nhiều chuyến bay cho hơn 1.000 bác sĩ, y tá trong vài tuần qua – và mọi hành khách, nhân viên đều được yêu cầu phải che mặt, phù hợp với chính sách mới của hãng” – bà Gibbs nói.

Vì đại dịch, ngành hàng không Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề kể từ thập niên 1950. Tuy nhiên gần đây khi Mỹ bắt đầu dần mở cửa lại giao thông hàng không cũng bắt đầu lấy lại nhịp, và cùng với đó là sự mong manh của việc thực hiện chính sách bỏ ghế giữa mỗi hàng để thực hiện giãn cách xã hội.

Cơ quan An ninh Giao thông Mỹ cho biết đã quan sát 215.444 hành khách đi qua các điểm kiểm soát an ninh trong ngày 8-5, trước kỳ nghỉ cuối tuần và ngày lễ Ngày của Mẹ (10-5). Đây là con số cao nhất kể từ ngày 25-3, và cao hơn gấp đôi so với con số 87.534 hành khách ngày 14-4. Tuy nhiên con số ngày 8-5 vẫn ít hơn tới 92% so với con số của cùng ngày 8-5-2019 (2,6 triệu khách).