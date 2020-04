Đại dịch COVID-19 sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu và điều này có thể khiến hàng trăm ngàn trẻ em thiệt mạng, hàng chục triệu trẻ khác rơi vào tình cảnh nghèo đói cùng cực, Liên Hiệp Quốc cảnh báo hôm 16-4.

Tổ chức này nói rằng khoảng 369 triệu trẻ em ở 143 quốc gia đang trông chờ vào những bữa ăn thường ngày ở trường học để có được nguồn dinh dưỡng đầy đủ nhưng hiện chúng phải tìm nguồn thức ăn ở nơi khác, theo hãng tin Reuters.



Chú hề Ahmed Naser đang biểu diễn các trò vui nhộn để khuyến khích trẻ em mang khẩu trang, nhằm hạn chế lây nhiễm COVID-19 tại khu vực quận Darb Al-Ban, thủ đô Cairo, Ai Cập. Ảnh: REUTERS



“Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để đối phó những mối đe dọa có thể xảy ra với con cái chúng ta. Các nhà lãnh đạo phải làm mọi cách trong khả năng để chống lại những tác động của đại dịch, mà sức khỏe cộng đồng là điều quan trọng nhất và không một ai bị bỏ lại phía sau” - ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh.

Cơ quan này cũng lưu ý rằng suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều gia đình, dẫn đến việc hàng trăm ngàn trẻ em sẽ tử vong trong năm tới. Điều này sẽ đảo ngược thành quả 2-3 năm qua, khi tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh trên toàn cầu giảm đáng kể.

Dịch bệnh đã khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và hơn 1 tỉ người phải ở nhà. Trước tình hình đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế dự đoán rằng nền kinh tế thế giới năm nay sẽ phải chịu sự suy thoái sâu nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái năm 1930.

Liên Hiệp Quốc ước tính sẽ có thêm 42-66 triệu trẻ em trên thế giới rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực do cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 trong năm nay. Con số này chưa tính 386 triệu trẻ em đang sống trong tình trạng cực kỳ nghèo khổ được thống kê vào năm 2019.

Hiện 188 quốc gia đã phải đóng cửa trường học trên phạm vi toàn quốc vì dịch bệnh, ảnh hưởng đến hơn 1,5 tỉ trẻ em.

“Quá trình học tập của thế hệ trẻ này đang chịu nhiều tổn thất, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển vốn nhân lực của các quốc gia. Hiện đã có hơn 2/3 quốc gia áp dụng phương pháp đào tạo từ xa nhưng ở những quốc gia có thu nhập thấp, tỉ lệ này chỉ chiếm 30%" - ông Guterres nói.

Đại dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện tại TP Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019, đến nay đã lan rộng ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện đã có hơn 2 triệu người nhiễm bệnh, trong đó có hơn 138.000 người tử vong, theo thống kê của Reuters.

Theo các nghiên cứu của Mỹ và Trung Quốc, trẻ em khi bị nhiễm COVID-19 thường ở mức độ nhẹ và có ít triệu chứng hơn so với người lớn.