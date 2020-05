Phát biểu trong phiên họp trực tuyến của kỳ Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 73 hôm 18-5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định hoàn toàn ủng hộ một cuộc điều tra độc lập về đại dịch COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiến hành, tờ The Daily Sabah (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin.

"Quá trình này nên được WHO tiến hành một cách chuyên nghiệp, có khoa học, khách quan và trung lập" - ông Tập cho hay.



Chủ tịch Tập Cận Bình trong phiên họp trực tuyến của kỳ Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 73 hôm 18-5. Ảnh: AAP

Dù vậy, nhà lãnh đạo này cho biết giờ chưa phải là "thời điểm thích hợp" để tiến hành điều tra vì tình hình dịch trên thế giới vẫn còn diễn biến nghiêm trọng. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cũng có mặt trong phiên họp, đã cam kết sẽ mở cuộc điều tra càng sớm càng tốt.

Được biết tâm điểm của kỳ Đại hội đồng Y tế thế giới năm nay là Úc và Liên minh châu Âu (EU) trình ra dự thảo nghị quyết cũng với mục đích là mở cuộc điều tra độc lập về COVID-19.

Hiện đã có hơn 116 quốc gia lên tiếng ủng hộ nghị quyết này. Trong khi đó, chưa rõ Bắc Kinh sẽ ủng hộ hay không vì cuộc điều tra của Úc và EU sẽ điều tra cả phản ứng của WHO, theo tờ The Australian.

Ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc thời gian qua luôn giữ thái độ "minh bạch, cởi mở và có trách nhiệm" kể từ khi COVID-19 vừa xuất hiện ở TP Vũ Hán hồi tháng 1. Ông cũng khẳng định Bắc Kinh đã chia sẻ thông tin kịp thời và đầy đủ cho cộng đồng quốc tế.

Ngoài ra, ông Tập còn cam kết Trung Quốc trong hai năm tới sẽ dành 2 tỉ USD để hỗ trợ các nước bị đại dịch ảnh hưởng, nhất là các quốc gia đang phát triển. Đồng thời, Trung Quốc nếu điều chế thành công vaccine COVID-19 sẽ sẵn sàng chia sẻ cho thế giới sử dụng.

Về phía Mỹ, Washington đến nay chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về cuộc điều tra sắp tới của WHO lẫn dự thảo điều tra của Úc và EU.