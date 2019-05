Ông Trump nói gì sau vụ phóng tên lửa thứ hai của Triều Tiên?

Tổng thống Donald Trump tỏ ra không mấy kỳ vọng về việc sẽ đạt được bước đột phá ngoại giao với Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng được cho là vừa phóng một tên lửa thứ hai chỉ trong vòng một tuần, đài CNN đưa tin.

"Tôi không nghĩ Triều Tiên sẵn sàng đàm phán. Bây giờ, tôi đang xem xét rất nghiêm túc về điều này. Không một ai hài lòng về điều đó", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 9-5 về vụ phóng mới nhất của Triều Tiên.



Hôm 9-5 quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa "tầm ngắn". Vụ khiêu khích mới nhất diễn ra vài ngày sau khi Triều Tiên thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới vào cuối tuần trước. Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên kể từ vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hồi tháng 11-2017.



Tổng thống Trump cũng không có ý định bỏ cuộc. Ảnh: CNN