Phong tỏa chống COVID-19: Giải mã 3 bài toán khó

Mỹ cũng lúng túng bài toán kinh tế Mỹ và Anh cũng gặp khó khăn trong áp dụng biện pháp phong tỏa. Trước thực trạng chứng khoán lao dốc và người dân hoảng loạn, hôm 9-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài lên mạng xã hội Twitter so sánh COVID-19 với loại cúm mùa thông thường vốn giết chết 27.000-70.000 người Mỹ mỗi năm, kêu gọi người dân tập trung vào hoạt động kinh tế cũng như cuộc sống thường ngày. Thế nhưng chỉ hai ngày sau đó (11-3), Mỹ ban bố lệnh hạn chế di chuyển với tất cả nước đồng minh châu Âu (trừ Anh và Ireland) và tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia hôm 13-3 cũng vì lý do dịch bệnh. Sự bất nhất trong hành động cho thấy Washington cũng bối rối trong việc chọn thiệt hại kinh tế hay chọn chống dịch lây lan khi tình hình đại dịch COVID-19 ngày một phức tạp và khó lường. Chuẩn bị tinh thần, nguồn lực cho cuộc chiến dài Với các quốc gia nhỏ hơn, việc ngăn chặn không để bùng phát ngay từ khi phát dịch dĩ nhiên là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, về lâu dài, trước thực trạng vaccine cần thêm thời gian để thử nghiệm và chủng virus này có sức lây nhiễm cực mạnh, việc phong tỏa quá mức cần thiết trong thời gian dài sẽ tạo một gánh nặng rất lớn cho các nền kinh tế còn non trẻ. TQ có thể mạnh tay cách ly một thành phố hơn 11 triệu dân là vì họ vẫn còn khoảng 1,3 tỉ dân không ngừng lao động và sản xuất để tiếp ứng. Vì vậy, sẽ là khá mộng mơ nếu cho rằng COVID-19 có thể được dập tắt hoàn toàn và nhanh chóng như SARS bằng những biện pháp mạnh tay, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa. Chúng ta cần chuẩn bị tinh thần và nguồn lực cho một cuộc chiến dai dẳng mà ở đó tính thời điểm là yếu tố tiên quyết. Nghiên cứu sinh NGUYỄN HOÀNG VIỆT HƯNG, ĐH Bremen, CHLB Đức