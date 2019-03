Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị tố nâng đỡ Boeing

Mỹ đang tiến hành cuộc điều tra nhằm vào quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan. Cuộc điều tra tập trung xác định liệu ông Shanahan trong cương vị quyền Bộ trưởng Quốc phòng có vi phạm các quy tắc đạo đức hay không khi quảng bá các sản phẩm của hãng sản xuất máy bay Boeing, hãng tin CNN dẫn lời tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 20-3 (giờ Mỹ) cho biết.

Cụ thể, ông Shanahan, người từng làm việc cho Boeing hơn 30 năm trước khi đến Lầu Năm Góc làm lãnh đạo, bị tổ chức giám sát pháp lý Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức tại Washington (CREW) cáo buộc bôi nhọ dòng máy bay chiến đấu F-35, một sản phẩm của Lockheed Martin, trong khi đề cao dòng máy bay chiến đấu F-15X của Boeing - theo hãng tin CNN.

CREW đã đệ đơn khiếu nại vào tuần trước, yêu cầu tổng thanh tra tiến hành một cuộc điều tra xác định liệu động thái của ông Shanahan có vi phạm các quy định đạo đức của Lầu Năm Góc trong việc đảm bảo không có xung đột lợi ích với Boeing khi ông Shanahan làm việc ở Bộ Quốc phòng Mỹ.

CNN dẫn lời người phát ngôn Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ Dwrena Allen cho biết: "Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng quyết định điều tra các khiếu nại mà chúng tôi nhận được trong thời gian gần đây rằng quyền Bộ trưởng Patrick Shanahan bị cáo buộc vi phạm quy tắc đạo đức khi có hành động nâng đỡ công ty cũ Boeing và chê bai đối thủ cạnh tranh của hãng này".

Vị này nói thêm rằng "Trong phiên điều trần gần đây tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, quyền Bộ trưởng Shanahan tuyên bố ông ủng hộ cuộc điều tra về những cáo buộc này. Chúng tôi cũng đã thông báo cho ông ấy về việc mở cuộc điều tra này".

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã ban hành nhiều giấy triệu tập để điều tra về quy trình cấp phép và tiếp thị sản phẩm của Cục Hàng không Liên bang (FAA) đối với dòng máy bay Boeing 737 MAX.

Các công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ đã ban hành nhiều giấy triệu tập trong khuôn khổ cuộc điều tra về quy trình cấp phép và tiếp thị của của Cục Hàng không Liên bang (FAA) đối với dòng máy bay Boeing 737 MAX, một nguồn tin nói với đài CNN.

Cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu, sau vụ tai nạn máy bay 737 MAX của hãng hàng không Lion Air rơi ở Indonesia hồi tháng 10 năm ngoái. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Elaine Chao hôm 19-3 cũng đã yêu cầu tổng thanh tra điều tra về giấy chứng nhận của dòng máy bay MAX.



Mỹ đang điều tra quy trình cấp phép và chứng nhận an toàn của FAA đối với dòng Boeing 737 MAX. Ảnh: ETHIOPIA AIRLINES

Các nhà điều tra đang tìm kiếm thông tin từ Boeing về các quy trình chứng nhận và an toàn, bao gồm hướng dẫn đào tạo phi công, phương thức tiếp thị dòng máy bay mới. Trong đó, quan trọng nhất là quá trình cấp phép chứng nhận dòng máy bay này an toàn của FAA, các nguồn tin cho biết.



Văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở TP Seattle và Sở Tư pháp Washington đang dẫn đầu cuộc điều tra.



Một phát ngôn viên của Boeing (BA) đã đề cập đến một tuyên bố mà công ty đã đưa ra vào đầu tuần, cho biết họ sẽ "không trả lời hoặc bình luận về các câu hỏi liên quan đến các vấn đề pháp lý, cho dù là yêu cầu nội bộ, kiện tụng hoặc yêu cầu đưa ra từ chính phủ."



Sự an toàn của dòng máy bay 737 MAX bị nghi ngờ sau khi hai chiếc máy bay của hãng hàng không Lion Air và Ethiopia bị tai nạn chỉ trong vòng năm tháng. Tất cả hai vụ tai nạn đều diễn ra chỉ sau khi máy bay cất cánh được ít phút, và khiến toàn bộ hành khách trên hai chuyến bay thiệt mạng.

Chỉ ngay sau đó, toàn bộ dòng máy bay 737 MAX bị ngừng khai thác trên toàn thế giới. Trong khi đó, Boeing cho biết họ cũng ngừng phân phối dòng máy bay này cho các hãng hàng không dù khá nhiều máy bay đã xuất xưởng.

FAA và những người điều tra đã cho thấy dữ liệu tương đồng giữa các vụ tai nạn của Lion Air và Ethiopia.

Tới lúc này có thể thấy báo cáo điều tra ban đầu của Indonesia về vụ tai nạn ngày 29-10-2018 và nhận định điều tra ban đầu từ vụ tai nạn ngày 10-3 đều cho rằng hai chiếc máy bay có thể có vấn đề ở hệ thống kiểm soát bay MCAS.

Cả hai máy bay đều bay với sự mất ổn định về độ cao, một dấu hiệu cho thấy các phi công đã vật lộn để kiểm soát máy bay. Không lâu sau khi cất cánh, cả hai chiếc máy bay đều cố gắng quay trở lại sân bay nhưng không được, và rơi sau đó.

Cơ quan Điều tra tai nạn Ethiopia dự kiến sẽ công bố báo cáo điều tra ban đầu trong vòng 30 ngày sau tai nạn.

Đồng thời FAA cũng cho biết rằng Boeing đã phát triển một bản cập nhật và chương trình huấn luyện phi công lái 737 MAX để giải quyết các lo ngại nảy sinh sau tai nạn hồi tháng 10 năm ngoái của hãng Lion Air.