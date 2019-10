Rò rỉ thông tin vũ khí Trung Quốc, chuyên gia Mỹ bị bắt

Ngày 9-10, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố đã bắt giữ Henry Kyle Frese, chuyên gia phân tích về chống khủng bố đang làm việc tại Cục Tình báo Quốc phòng, vì cáo buộc tiết lộ thông tin mật cho hai nhà báo.

Theo The Wall Street Journal, chuyên gia 30 tuổi này đã tiếp cận các báo cáo mật về hệ thống vũ khí của Trung Quốc vào năm 2018, trước khi cung cấp các thông tin trên cho hai phóng viên. Các thông tin trên đã được xuất hiện trên ít nhất tám bài báo vào hai năm 2018 và 2019.

"Frese đã bị bắt quả tang tiết lộ các thông tin an ninh quốc gia nhạy cảm vì mục đích cá nhân. Frese đã phản bội lòng tin của người Mỹ và nguy cơ gây tổn hại cho an ninh quốc gia", tờ The Guardian dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tư pháp John Demers cho biết.



Henry Kyle Frese có thể phải đối mặt với 20 năm tù giam vì rò rỉ thông tin mật. Ảnh: AFP



Hiện các quan chức từ chối giải thích liệu các thông tin trên có thể gây nguy hại thế nào đến an ninh quốc gia, cũng không cho biết thêm thông tin về hai nhà báo. Tuy nhiên, dựa trên thông tin sơ bộ có thể đoán được, đó là hai phóng viên của đài NBC và đài CNBC, và một trong số họ từng có quan hệ tình ái với Frese.



Frese hiện đối mặt với ít nhất hai tội danh về làm lộ thông tin mật và có thể bị tuyên án đến 20 năm tù.



Đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc ngăn chặn và truy tố các cá nhân làm lộ thông tin. Trước đó, ít nhất năm nhân viên chính phủ Mỹ, gồm nhân viên của Cục Điều tra Liên bang (FBI) và một chuyên viên phân tích tình báo, đã bị truy tố vì cung cấp các thông tin nhạy cảm cho báo giới.