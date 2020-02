Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tính đến 14 giờ ngày 29-2, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm dường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra (dịch COVID-19) là 2.923. Tổng số ca nhiễm là 85.178. Trong số đó, Trung Quốc ghi nhận 2.835 ca tử vong và 79.351 ca nhiễm. Chỉ trong 24 giờ có thêm 9 nước nữa có dịch.





Bảng thống kê tình hình dịch COVID-19 toàn thế giới của SCMP tính đến 14 giờ ngày 29-2.

Có 88 ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục. Cụ thể, Iran 34 ca, Ý 21 ca, Hàn Quốc 16 ca, Nhật 11 ca (đã tính sáu ca trên du thuyền Diamond Princess neo ở nước này), đặc khu Hong Kong 2 ca, Pháp 2 ca, Đài Loan 1 ca, Philippines 1 ca.

Tại Hàn Quốc - nước có dịch nghiêm trọng thứ hai sau Trung Quốc - ngoài 16 người chết thì số ca nhiễm tính đến trưa 29-2 lên gần 3.000 người.

Số ca được chữa khỏi trên toàn cầu hiện là 39.332. Riêng tại Việt Nam, đã có 16/16 trường hợp nhiễm được chữa khỏi và hiện theo dõi, cách ly 105 người nghi nhiễm.

Chuyên gia Trung Quốc: Chủng virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19 chủ yếu tấn công phổi

SCMP dẫn bài báo của các chuyên gia Trung Quốc trên tạp chí pháp y nước này ngày 28-2 cho biết kết quả khám nghiệm tử thi bệnh nhân đầu tiên tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc cho thấy chủng virus Corona gây dịch này chủ yếu tấn công phổi. Bài báo cũng nói không có đủ bằng chứng về mức tổn hại do virus này gây ra cho các cơ quan khác trong cơ thể.

Bệnh nhân tử vong được khám nghiệm là một cụ ông 85 tuổi tại Vũ Hán. Ông nhập viện vào tháng 1 do đột quỵ và 13 ngày sau được phát hiện dương tính với virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19.



Khám nghiệm tử thi giúp các nhà khoa học biểu rõ hơn về virus Corona. Ảnh: AFP



15 ngày sau khi có kết quả dương tính, bệnh nhân tử vong vì suy hô hấp và viêm phổi. Tử thi được các bác sĩ tại ĐH Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung tại Vũ Hán khám nghiệm trong 12 giờ sau đó.

Kết quả cho thấy tổn thương phổi của bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhẹ hơn so với Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS). Kết quả phân tích hình ảnh chụp chiếu cho thấy COVID-19 chủ yếu gây viêm ở các vùng sâu hơn của đường thở và các phế nang.

Các mẫu mô được lấy trước khi bệnh nhân chết cho thấy quá trình bệnh lý COVID-19 rất giống với bệnh SARS và MERS (Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông).

Tuy nhiên, qua giải phẫu tử thi cho thấy xơ hóa và co thắt phổi do COVID-2019 không nghiêm trọng như với SARS, song phản ứng bộc lộ rõ ràng hơn so với SARS, theo bài báo.

Các chuyên gia chưa thể kết luận liệu virus gây bệnh COVID-19 có gây tổn thương cho các cơ quan nội tạng khác như thận, lá lách hay không. Lý do tử thi khám nghiệm là một người già mắc nhiều bệnh khác. Do đó cần nghiên cứu thêm để làm rõ vấn đề này.

Trong một nghiên cứu độc lập do nhóm chuyên gia do ông Hu Bo – nhà thần kinh học tại bệnh viện Xiehe (Vũ Hán) cho biết COVID-19 có thể gây tổn thương hệ thống thần kinh.

Theo SCMP, các nhà khoa học Trung Quốc đến nay đã tiến hành 11 cuộc khám nghiệm tử thi để hiểu rõ hơn về COVID-19 nhằm phát triển phương pháp điều trị và điều chế vaccine. Tuy nhiên, cơ chế phát triển bệnh và các triệu chứng của bệnh này vẫn chưa được tìm hiểu đầy đủ.

Mỹ hoãn hội nghị thượng đỉnh với ASEAN vì dịch COVID-19

Theo hãng tin Reuters, hai quan chức Mỹ cho hay chính quyền Mỹ đã quyết định hoãn cuộc họp với lãnh đạo các nước Đông Nam Á dự kiến diễn ra vào ngày 14-3 tại Las Vegas vì lo ngại dịch COVID-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời các nhà lãnh đạo của 10 nước ASEAN tới họp thượng đỉnh với Mỹ tại Las Vegas vào ngày 14-3 năm nay sau khi ông Trump không tham dự hội nghị ASEAN vào tháng 11 năm ngoái tại Bangkok, Thái Lan.



Bệnh nhân mắc COVID-19 được chuyển từ Trung tâm Y tế Seoul sang bệnh viện khác ở Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: EPA-EFE



“Khi cộng đồng quốc tế hợp tác để đánh bại virus Corona chủng mới, Mỹ đã tham vấn với các đối tác ASEAN để đưa ra quyết định khó khăn là hoãn cuộc họp với các nhà lãnh đạo ASEAN”, một quan chức Mỹ nói với Reuters.

Vị quan chức này thêm rằng Mỹ đánh giá cao mối quan hệ giữa Mỹ với các nước thành viên ASEAN và trông đợi các cuộc gặp trong tương lai.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra một tuyên bố tương tự.

Hội đồng kinh doanh Mỹ-ASEAN cho biết họ đã biết thông báo này, cho hay một hội nghị thượng đỉnh công nghệ mà họ lên kế hoạch tổ chức bên lề cuộc họp Mỹ-ASEAN cũng hoãn lại.

Những thông báo hoãn hội nghị trên được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng việc virus COVID-19 sẽ lây lan sang Mỹ khi hàng loạt quốc gia báo cáo ca nhiễm mới, các công ty thông báo hạn chế việc đi lại của nhân viên và thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục giảm mạnh.

Tính đến nay, Mỹ ghi nhận khoảng 60 trường hợp nhiễm COVID-19 và phần lớn trong số này là những hành khách Mỹ được sơ tán về nước từ tàu du lịch Diamond Princess neo tại Nhật.

Mỹ chỉ còn một bệnh nhân mắc COVID-19 trong viện

Theo hãng tin Reuters, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 28-2 cho biết trong số hàng chục ca nhiễm COVID-19 đã được xác nhận tại Mỹ, hiện chỉ còn một bệnh nhân vẫn đang điều trị trong viện.



Một giáo viên giảng bài qua điện thoại thông minh trong một lớp học trực tuyến tại một trường ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: GETTY



“Mọi người đang được điều trị và tất cả đều đã ổn. Chỉ có một bệnh nhân vẫn trong viện”, ông Mike Pence cho biết trong cuộc họp báo trực tuyến với Thống đốc bang Florida- ông Ron DeSantis hôm 28-2.

Cũng theo ông Pence, tổng cộng Mỹ có 15 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được xác định, 46 trường hợp khác thuộc số những người được sơ tán từ nước khác về đang được cách ly y tế.

Tuy nhiên thống kê của Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ là 47 trường hợp cách ly. Phó tổng thống Mỹ cho biết trước khi phát hiện ca bệnh một phụ nữ nhiễm virus corona ở California tuần này, Mỹ đã không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào trong hai tuần.