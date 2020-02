Tính đến 7 giờ tối 12-2, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận trên thế giới có 1.363 người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (tên chính thức là COVID-19) gây ra, 60.108 ca nhiễm. Như vậy, số ca tử vong không tăng so với sáng cùng ngày.

Hiện số ca tử vong bên ngoài đại lục vẫn ở mức hai ca, một ở Philippines vào ngày 2-2 và một ở đặc khu Hong Kong vào ngày 4-2.

Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết 5.576 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với COVID-19.



Bác sĩ đang xem phác đồ điều trị của bệnh nhân thuộc bệnh viện số 1 Vũ Hán (Ảnh chụp ngày 12-2). Ảnh: AP

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc bị bãi chức

Hãng tin Reuters ngày 13-2 cho biết bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương đã bị bãi nhiệm. Người được chỉ định thay thế là thị trưởng TP Thượng Hải - Ứng Dũng.

Cùng ngày, ông Vương Trung Lâm được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Vũ Hán, ủy viên thường trực tỉnh Hồ Bắc, thay ông Mã Quốc Cường, cũng bị cách chức.

Trước đó, hai quan chức cấp cao của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc gồm Bí thư đảng ủy Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc Trương Tấn và Chủ nhiệm Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc Lưu Anh Tư cũng đã bị cách chức.

Dư luận trong nước chỉ trích giới chức lãnh đạo tỉnh này về cách xử lý phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Vũ Hán. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Vương Hạ Thắng được bổ nhiệm đảm nhiệm cả hai vị trí trên.

Triển lãm di động lớn nhất thế giới bị hủy vì dịch COVID-19



Triển lãm di động toàn cầu MWC Barcelona 2020 đã chính thức bị hủy hai tuần trước ngày khai mạc do lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19, theo đài CNN. Trong thông báo rạng sáng 13-2 (giờ Việt Nam), giám đốc điều hành GSMA, ông John Hoffman, cho biết việc GSMA không thể đảm bảo an toàn sức khỏe cho sự kiện là lý do chính khiến nó bị hủy.

Đây là một tin buồn với giới yêu công nghệ bởi MWC được xem là cơ hội lớn nhất trong năm được trải nghiệm các sản phẩm di động hàng đầu thế giới đã và sắp sửa ra mắt.

Tuy nhiên, theo truyền thông quốc tế, nguyên nhân chính là do nhiều tên tuổi lớn rút khỏi MWC Barcelona vì lo ngại dịch COVID-19 như các nhà cung cấp thiết bị viễn thông Nokia và Ericsson, các nhà sản xuất điện thoại thông minh Vivo và LG Electronics hay các nhà mạng như Vodafone, Deutsche Telekom, AT & T, BT Group, Orange và NTT Docomo.

Nhật tuyên bố không hoãn hay hủy Olympics 2020

Theo hãng tin AFP, ban tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 ngày 13-2 nhấn mạnh không hề cân nhắc tới việc trì hoãn hay hủy bỏ sự kiện này vì COVID-19, đồng thời lên án "những tin đồn vô trách nhiệm" về việc này.

“Tôi muốn khẳng định rõ ràng một lần nữa rằng chúng tôi không xem xét hủy hay hoãn các sự kiện thể thao này", đại diện bổ tổ chức cho biết.



Về phần mình, Chủ tịch Ban Điều phối IOC John Coates cho rằng dịch COVID-19 (nCoV) bùng phát là “một vấn đề đột xuất” và các nhà tổ chức Olympic sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết cho các vận động viên và người dân từ nhiều quốc gia khác tới Nhật Bản trong dịp này.

Chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo cũng sẽ cân nhắc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 (nCoV). Bên cạnh đó, Ủy ban Tổ chức Olympic Tokyo 2020 và IOC sẽ thảo luận vấn đề chi phí liên quan việc chuyển địa điểm thi đấu các môn chạy việt dã và đi bộ từ Tokyo đến Sapporo do thời tiết nóng bức ở thủ đô Tokyo trong mùa Hè này.