Tờ South China Morning Post ngày 21-6 dẫn nguồn Tân Hoa Xã đưa tin Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đang chuẩn bị họp bàn một lần nữa vào cuối tuần này về luật an ninh Hong Kong.

Việc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp hai lần trong khi bản nội dung sơ bộ còn chưa được công bố cũng như các thắc mắc về cơ sở pháp lý chưa được làm rõ cho thấy Bắc Kinh đang muốn gấp rút thúc đẩy ban hành luật. Thời gian ban hành sớm nhất có thể rơi vào ngày 30-6.



Người biểu tình Hong Kong phản đối quyết định ban hành luật an ninh mới (Ảnh chụp vào tháng 5). Ảnh: REUTERS

"Nếu đại lục muốn triệu tập một cuộc họp và lắng nghe ý kiến của các đại biểu, thì không có gì ngạc nhiên rằng họ muốn triệu tập một cuộc họp nữa nhằm sớm hoàn tất việc này để (thông qua dự luật an ninh Hong Kong)" - đại biểu Hong Kong duy nhất trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ông Tam Yiu-chung cho hay.

Do không rõ hết về nội dung, South China Morning Post cho biết không rõ quy mô áp dụng của luật an ninh mới sẽ như thế nào, mức độ hình phạt ra sao cũng như những trường hợp nào sẽ phải cần áp dụng luật này mà không áp dụng luật pháp Hong Kong.

Trước đó, một bản tin của Tân Hoa Xã ngày 20-6 nêu rõ Bắc Kinh sắp tới sẽ cho thành lập "một ủy ban đảm bảo an ninh quốc gia" do Trưởng đặc khu trưởng Hong Kong đứng đầu cùng ít nhất 10 thành viên khác. Các thành viên này bao gồm những quan chức đứng đầu các cơ quan hành chính, tư pháp, quản lý, an ninh, cảnh sát và hải quan.

Mặc dù nhân sự của Hong Kong sẽ chiếm phần lớn ghế trong uỷ ban nhưng Bắc Kinh được cho là nắm quyền quyết định sau cùng.