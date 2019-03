Xả súng kinh hoàng ở New Zealand, 60 người thương vong

Hôm nay 15-3 vừa xảy ra hai vụ xả súng hàng loạt tại hai đền thờ ở TP Christchurch của New Zealand. Đã có ít nhất chín người chết và khoảng 50 người bị thương, đài phát thanh Radio New Zealand đưa tin. Sự việc xảy ra trong phiên cầu nguyện buổi chiều (giờ New Zealand).



Nhà thờ Masjid al Noor bị một tay súng xông vào xả đạn bắn giết hàng loạt. Khoảng 30 người cả thiệt mạng và bị thương ở đây.



Cảnh sát tại hiện trường xả súng ở nhà thờ Masjid al Noor. Ảnh: AFP



Thời điểm xảy ra xả súng, đền thờ Masjid al Noor đầy người cầu nguyện, trong đó có nhiều thành viên một đội bóng cricke của Bangladesh. Đội trưởng cho biết các thành viên đều an toàn.

Trong khi đó báo New Zealand Herald đưa tin một nhà thờ Deans Ave cũng bị xả súng hàng loạt khiến hàng chục người thương vong.





Một nhân chứng nói với trang tin Stuff (New Zealand) rằng anh đang cầu nguyện tại nhà thờ Deans Ave thì nghe có tiếng súng nổ, anh bỏ chạy ra ngoài và rồi anh thấy vợ mình nằm gục chết trên một con đường nhỏ.

Một nhân chứng khác nói anh thấy trong số nạn nhân bị bắn có cả trẻ em.

“Thi thể nằm đầy xung quanh tôi” – nhân chứng này nói.

Khoa cấp cứu của bệnh viện Christchurch được cho là đã hết chỗ cứu chữa nạn nhân.





Nhân chứng tại hiện trường xả súng nhà thờ Mansjid al Noor. Ảnh: TWITTER



“Một tình huống nghiêm trọng và đang diễn biến phức tạp đang xảy ra ở Christchurch với một kẻ xả súng chưa bị bắt. Cảnh sát đang phản ứng bằng mọi khả năng để kiểm soát hình hình, nhưng rủi ro vẫn đang cực kỳ cao” – cảnh sát thông báo.

Cảnh sát cho biết đã bắt được một nghi can. “Chúng tôi bắt giữ một người nhưng chúng tôi không chắc liệu có người nào khác nữa trong vụ này. Theo thông tin tới thời điểm này chúng tôi biết đã có hàng loạt thương vong tại 2 địa điểm – một nhà thờ ở Deans Ave và một nhà thờ khác ở Linwood Ave, TP Christchurch. Chúng tôi không chắc liệu có thêm địa điểm nào nữa ngoài khu vực này có rủi ro hay không” – cảnh sát trưởng Mike Buch của TP Christchurch thông báo qua tài khoản Facebook của cảnh sát.



Đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: REUTERS

Theo truyền thông địa phương, nghi can xả súng là một công dân Úc và là người chính sách cánh hữu. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern mô tả sự việc như là “một trong những ngày đen tối nhất New Zealand”, nhấn mạnh “những gì đã xảy ra là một hành động bạo lực kinh hoàng và chưa có tiền lệ”.

Hiện cảnh sát khuyên người dân nên ở trong nhà. Các trường học và các trụ sở công cộng bị phong tỏa.

Xả súng hàng loạt hiếm xảy ra ở New Zealand, vốn đã siết luật sở hữu súng theo hướng hạn chế sở hữu súng trường bán tự động vào năm 1992, 2 năm sau khi một người đàn ông tâm thần bắn chết 13 người ở thị trấn Aramoana ở South Island, theo hãng tin AFP (Pháp).

Theo các nhà lập pháp địa phương, bất cứ ai trên 16 tuổi có quyền nộp đơn xin cấp phép sở hữu súng tiêu chuẩn, sau khi trải qua một khóa huấn luyện an toàn, cho phép họ mua và sử dụng một súng ngắn mà không qua giám sát.