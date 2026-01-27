Review robot hút bụi Ecovacs Deebot dọn dẹp cực chất mùa tết 27/01/2026 15:21

(PLO)- Robot hút bụi Ecovacs đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm trong mùa cao điểm dọn dẹp cuối năm khi nhu cầu làm sạch nhà cửa tăng mạnh. Thiết bị giúp việc dọn dẹp đón Tết trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Bài viết dưới đây sẽ review chi tiết giúp bạn có góc nhìn tổng quan về sản phẩm này.

Dọn nhà ngày Tết với robot hút bụi Ecovacs Deebot

Những ngày cận Tết, công việc dọn dẹp trong nhà thường tăng lên, đặc biệt với các gia đình có không gian sinh hoạt lớn. Vì vậy, sở hữu thiết bị robot hút bụi sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian dọn dẹp nhà cửa đón năm mới.

Tích hợp AI, điều khiển bằng giọng nói

Một số mẫu robot dọn dẹp Ecovacs cao cấp được tích hợp trợ lý giọng nói YIKO AI , giúp việc dọn dẹp cuối năm trở nên thuận tiện hơn cho nhiều gia đình. Nhờ khả năng nhận diện câu lệnh trực tiếp, người dùng có thể điều khiển robot làm sạch nhanh chóng mà không cần thao tác trên ứng dụng.

Ecovacs - Giữ nhà cửa luôn sạch sẽ.

Sự tiện lợi còn đến từ tính năng Kick-Start (điều khiển bằng chân) cho phép khởi động máy tức thì ngay cả khi đang bận rộn nấu nướng hay bày biện bàn tiệc. Sự kết hợp giữa công nghệ AI thông minh và thao tác một chạm bằng chân giúp Ecovacs trở thành giải pháp vệ sinh nhà cửa tối ưu cho nhịp sống hiện đại.

Chống rối tóc ZeroTangle

Công nghệ ZeroTangle là một trong những điểm đáng chú ý trên robot hút bụi Ecovacs chính hãng, giúp hạn chế hiện tượng tóc quấn chặt vào trục chổi khi vận hành. Nhờ cơ chế chổi răng lược kép kết hợp cùng sợi lông kháng tĩnh điện, tóc được gỡ rối hiệu quả và hút thẳng vào hộp bụi một cách gọn gàng.

Dọn nhà không lo tóc rối nhờ ZeroTangle.

Công nghệ ZeroTangle giúp robot duy trì hiệu quả làm sạch ổn định trong suốt quá trình vận hành liên tục mà không bị gián đoạn do kẹt tóc.Nhờ vậy, người dùng tiết kiệm thời gian lau dọn và có thể tập trung vào các hoạt động chuẩn bị Tết khác..

Lau sát mép TruEdge và nâng giẻ khi gặp thảm

Robot hút bụi lau sàn Ecovacs khi dọn dẹp nhà cửa dịp Tết thường phải xử lý nhiều khu vực sát chân tường, chân bàn ghế và các góc khuất trong phòng khách. Đây là những vị trí dễ tích tụ bụi mịn, vụn bánh kẹo và rác nhỏ sau quá trình sinh hoạt đông người trong gia đình, đặc biệt là những ngày có nhiều khách đến chơi.

DEEBOT X11 OmniCyclone - Lau sát mép linh hoạt.

Đặc biệt, dòng Deebot X5 Pro sở hữu thiết kế hình chữ D độc đáo giúp robot tiếp cận và làm sạch sâu các góc vuông một cách hiệu quả. Một số phiên bản cao cấp còn lược bỏ cụm Laser nhô lên nhờ công nghệ Embedded LiDAR, giúp thân máy mỏng dưới 10cm dễ dàng chui lọt các gầm tủ thấp.

Khả năng lau sát mép kết hợp với cơ chế tự nâng giẻ khi gặp thảm giúp robot linh hoạt hơn khi di chuyển qua nhiều bề mặt khác nhau trong nhà. Nhờ đó, quá trình dọn dẹp diễn ra liên tục và hạn chế gián đoạn, không cần người dùng phải can thiệp thủ công quá nhiều.

Có nên mua robot hút bụi Ecovacs Deebot để đón Tết không?

Robot hút bụi Ecovacs là lựa chọn được nhiều gia đình cân nhắc khi muốn giảm bớt khối lượng công việc dọn dẹp vào dịp cuối năm. Thiết bị hỗ trợ làm sạch tự động nhiều khu vực trong nhà, giúp không gian luôn gọn gàng hơn trong những ngày Tết bận rộn.

Sản phẩm phù hợp với các gia đình đông người, nhà có thú cưng hoặc những ai không có nhiều thời gian dọn dẹp thủ công vào dịp Tết. Nếu đang tìm một giải pháp hỗ trợ làm sạch để chuẩn bị đón Tết nhẹ nhàng hơn, đây là một phương án đáng cân nhắc.

Hy vọng những đánh giá về Robot hút bụi Ecovacs trên đây đã giúp ích trong việc lựa chọn thiết bị dọn dẹp cực chất cho mùa Tết này. Sản phẩm giúp việc vệ sinh nhà cửa trở nên tiết kiệm thời gian hơn để chuẩn bị không gian gọn gàng đón năm mới. Chọn mua robot hút bụi lau sàn tại CellphoneS là lựa chọn lý tưởng, đáng tin cậy cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn với hệ thống cửa hàng trên toàn quốc!