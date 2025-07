Rút kinh nghiệm cách giải quyết một vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm 06/07/2025 15:00

Vừa qua, VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm đối với cách giải quyết vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Thị Kim Loan thực hiện.

Loan là giám đốc công ty kinh doanh yến sào. Trong quá trình kinh doanh, Loan vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Xử sơ thẩm tháng 9-2023, TAND tỉnh T xử phạt Loan 17 năm tù, buộc trả lại bà T 30 tỉ đồng; tòa giành quyền khởi kiện cho ông C yêu cầu bị cáo Loan trả lại số tiền đã chiếm đoạt (3 tỉ đồng) nếu ông có yêu cầu.

Trần Thị Kim Loan sau đó kháng cáo. Xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy án để điều tra lại theo quy định.

Trong thông báo rút kinh nghiệm, VKSND Cấp cao tại TP.HCM nêu: Giấy vay tiền ngày 11-12-2019 thể hiện Loan và chồng vay của ông C 7,5 tỉ đồng, ông C giữ sổ hồng của vợ chồng Loan.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 4-11-2019, vợ chồng Loan đã ký chuyển nhượng thửa đất cho ông L và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông L giữ. Sau đó, bị cáo Loan mượn lại giấy chứng nhận để nhận tiền bồi thường nhưng không trả lại cho ông L; sau đó lại thế chấp giấy chứng nhận cho ông C để vay tiền. Như vậy, có căn cứ xác định chồng Loan biết rõ đất đã chuyển nhượng cho ông L nhưng vẫn thế chấp cho bị hại C để vay tiền rồi không trả tiền cho ông C.

Theo kết quả giám định, chữ ký trong giấy vay tiền là chữ ký của vợ chồng Loan; chồng Loan là người trực tiếp viết giấy vay tiền của ông C.

Tuy nhiên, cấp sơ thẩm đã không xem xét, đánh giá hành vi này của chồng Loan là chưa đánh giá hết các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và có dấu hiệu bỏ lọt người thực hiện hành vi phạm tội.

Cạnh đó, bị cáo khai đã trả nợ bà N 13,5 tỉ đồng. Bà N đã chuyển toàn bộ số tiền nhận được từ bị cáo Loan tới tài khoản của bà L. Sau đó, bà L tiếp tục chuyển tới tài khoản cho một công ty và công ty này đã dùng khoản tiền này để thanh khoản vay tại ngân hàng. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm không đưa những tổ chức, cá nhân này tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Ngày 30-7-2021, Cơ quan điều tra kê biên căn nhà nhưng cấp sơ thẩm không thu giữ bản chính giấy chứng nhận là chưa thu thập đầy đủ chứng cứ của vụ án.