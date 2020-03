Ăn táo có thể làm giảm nguy cơ ung thư và tiểu đường

Táo chứa nhiều chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa. Táo có thể giúp chúng ta no lâu hơn, chúng chứa ít calo cũng như chỉ số đường huyết (GI). Một nghiên cứu tại Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (Mỹ) cho biết, ăn táo có thể làm giảm chứng viêm liên quan đến béo phì và tăng cường hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, ăn táo còn có thể làm giảm nguy cơ ung thư, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, ngừa bệnh tim mạch,…theo The Health Site.



Ăn táo có thể ngăn ngừa ung thư và tiểu đường. Ảnh: Internet

Cụ thể, trong táo có chứa chất phytonutrients, có thể giúp chống lại ung thư phổi và ruột kết. Chúng cũng sẽ làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng và ung thư vú. Theo các nhà nghiên cứu, vỏ táo có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư.

Ngoài ra, ăn táo có thể làm giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể chúng ta. Mức cholesterol cao là một trong những lý do chính dẫn đến huyết áp cao và dẫn đến các bệnh về tim mạch. Nếu ăn táo hàng ngày có thể ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám bên trong động mạch.

Bên cạnh đó, trong táo có chất chống oxy hóa, sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa của chúng ta. Táo cũng làm chậm sự hấp thụ đường, từ đó sẽ giữ cho lượng đường trong máu thấp. Chính vì thế, ăn táo có thể giúp ngăn ngừa được bệnh tiểu đường, theo The Health Site.