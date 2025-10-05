Tài xế dừng xe trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ để quay flycam 05/10/2025 12:25

(PLO)- Tài xế ô tô dừng xe trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ để quay flycam đăng lên mạng xã hội bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý

Ngày 5-10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với anh NTA (34 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định

Trước đó, từ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc 1 tài xế ô tô dừng xe trên cao tốc để quay flycam, Cục CSGT đã chỉ đạo xác minh.



Kết quả cho thấy, khoảng 8 giờ sáng 2-10, anh A điều khiển ô tô biển số 64A-140.85 đến điểm dừng khẩn cấp Km122+900 tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (hướng đi Cần Thơ, thuộc xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long) rồi dừng xe tại đây để quay flycam ghi lại cảnh vật xung quanh.

Nam tài xế ô tô dừng xe trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ để bay flycam bị xử lý hành chính

Đến ngày 4-10, anh A đăng video lên trang TikTok cá nhân. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết chấp hành xử lý theo quy định.

Theo quy định, hành vi trên bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 khuyến cáo, làn dừng xe khẩn cấp chỉ dành cho các phương tiện gặp sự cố hoặc bất khả kháng. Mọi hành vi dừng, đỗ tùy tiện trên cao tốc đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.